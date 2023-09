Megasurprise : acheter des immeubles virtuels dans le métavers, ça n'intéresse personne

Ce sont des prix qui feraient rêver ceux et celles qui cherchent à acheter en région parisienne. Autour de 2,5 euros le mètre carré. L'eldorado où ces prix ont cours s'appelle Sandbox ou Decentraland, et il s'agit... de métavers. Sur The Sandbox, le prix du mètre carré est même de quelques centimes à peine. Selon les chiffres du site WeMeta , qui permet de surveiller les cours des prix en vigueur dans ces univers virtuels, tous les indicateurs sont au rouge pour l'immobilier dans le métavers.

Ainsi, depuis le début de l'année, les ventes sur ce marché ont fondu en volume d'environ 87 %, au point que le quotidien Les Échos parle d'un véritable krach immobilier. En valeur, la chute est de deux tiers – elle est comptée en Ether (ETH), la cryptomonnaie la plus utilisée sur le marché des NFT et du métavers. Et en valeur monétaire "classique", la hausse de l'éther en 2023 "limite" les pertes à environ 50 %.

Publicité

Les prix plancher, c'est-à-dire le prix de base des NFT (hors enchères) ont chuté - Capture d'écran WeMeta

Reprenons depuis le début : de quoi parle-t-on exactement quand on évoque "l'immobilier dans le métavers" ? Certains de ces univers virtuels, en particulier les deux déjà citées, Decentraland et The Sandbox, ont été conçus comme d'immenses plaines vides à bâtir. Grâce à la technologie NFT, qui permet d'établir et de sécuriser la propriété unique d'un élément numérique, ces terrains ont été mis en vente pour que chacun et chacune puisse y bâtir sa propre maison.

Le prix au mètre carré, beaucoup plus important chez Decentraland que dans The Sandbox, a aussi plongé - Capture d'écran WeMeta

Une tendance adoptée même par les marques en 2021

Sur Decentraland, par exemple, le territoire a été divisé en 56 zones thématiques. De nombreuses entreprises y ont aussi posé leurs valises – en France par exemple, Carrefour a acquis un terrain sur The Sandbox début 2022. Certaines adresses sont devenues plus populaires que les autres, comme par exemple celles situées dans le voisinage de zones achetées par des célébrités : les parcelles voisines de celle du rappeur Snoop Dogg se sont vendues jusqu'à plus de 400 000 dollars.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Tout ça pour... Pas grand chose. Car, au deuxième semestre 2023, le métavers est encore loin de la promesse qui en était faite. Meta, la maison-mère de Facebook qui avait même choisi son nouveau nom en référence à une ambition de devenir l'architecte principal de ce métavers, a abandonné une partie de ses efforts : depuis la transformation de Facebook en Meta, la branche "Reality Labs" du groupe a perdu plus de 20 milliards de dollars selon les derniers résultats financiers communiqués en juillet dernier. Et une partie des équipes ont été redéployées sur la recherche en intelligence artificielle.

Les métavers n'ont pas été aidés par les chiffres, et les tests de créateurs et créatrices en ligne, qui constataient que ces univers avaient l'air déserts. Dès la fin 2022, des articles évoquaient un nombre d'utilisateurs actifs quotidien de... 38 personnes pour Decentraland – c'était faux, mais les vrais chiffres communiqués par les entreprises (201 000 personnes par mois sur The Sandbox, un peu plus de 55 000 sur Decentraland), ne sont pas beaucoup plus encourageants face à l'engouement qu'avaient suscité ces plateformes un an plus tôt.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les cryptos et les NFT ont rebondi, pas le métavers

Dans ce paysage, une parcelle immatérielle peut vite voir sa valeur dégringoler. Là où l'immobilier du métavers pouvait être vu comme un investissement pour certains (car il était possible de revendre son titre de propriété sur les plateformes d'échange de NFT comme Opensea), la baisse des échanges rend la valeur des parcelles bien moindre : les voisins de Snoop Dogg, selon Les Echos, ont vu la valeur de leur propriété plonger de 94%.

Contrairement aux cryptomonnaies, et même aux NFT dont les cours ont connu un rebond en 2023 après une année critique en 2022, le marché du métavers est toujours à la baisse. Difficile de prédire quelle direction va prendre le marché... et donc si c'est le bon moment pour acheter des parcelles pour rien du tout et espérer un rebond du marché dans quelques années pour les revendre au prix d'un loft avec vue sur les Champs-Elysées.