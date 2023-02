Tué par la critique, comment a démarré le "Astérix et Obélix" de Guillaume Canet mercredi ?

Il a la lourde tâche de relancer l’industrie du cinéma, selon son réalisateur Guillaume Canet . Mais les premières critiques du film "Astérix et Obélix : l’Empire du milieu" sont assassines. Un torrent de mauvaises notes : Libération , Le Monde , Le Parisien , Ecran Large , cette nouvelle version ne convainc pas les critiques. Dans les salles, les spectateurs se sont-ils empressés de découvrir le film ? 187.368 spectateurs ont vu "L'Empire du milieu" au cinéma lors de son premier jour de projection mercredi.

En ajoutant les avant-premières, le film réalisé par Guillaume Canet dépasse les 463.000 entrées. Pathé affirme qu’il s’agit donc du meilleur démarrage pour un film français depuis dix ans, et le huitième démarrage de tous les temps pour un film français. Si on compare par rapport aux précédents "Astérix et Obélix", la donne est différente, et ce nombre d’entrées ne parait pas si important.

Moins bien que "Bienvenue chez les Ch’tis"

À titre de comparaison, Astérix fait mieux que "La Chtite Famille " de Dany Boon, sortie en 2018, et ses 451.530 entrées, et les "Tuches 3", 401.000 entrées, bien aidé par de nombreuses avant-première. C’est moins en revanche que "Bienvenue chez les Ch’tis" (558.559 entrées) en 2008.

Le meilleur démarrage pour un film français reste "Taxi 2", 801.922 entrées, devant "Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre", "Bienvenue chez les Ch’tis", "Les Bronzés 3" et "La Vérité si je mens ! 2". Toute nationalité confondue, le trophée revient à "007 Spectre", avec près de 900.000 entrées dans les 900 salles françaises où était programmé le long-métrage réalisé par Sam Mendes. Le film d’action avait fait mieux que "Spider-Man 3", de Sam Raimi en 2007.

Les précédents films, de gros succès et de gros budgets

Si Pathé se réjouit des bons résultats du nouvel Astérix, il ne semble pas aussi attendu que ses précédents. Sur son premier jour, l’adaptation par Alain Chabat en 2022 avait rassemblé près de 630.000 spectateurs. Il était sorti à la même période de l’année. 446.724 personnes étaient allées voir en 1999 "Astérix et Obélix contre César".

Considéré comme l’une des adaptations les moins réussies malgré son budget pharamineux de 78 millions d’euros, "Astérix aux Jeux olympiques" était très attendu en 2008 : près de 465.000 spectateurs lors de son premier jour d’exploitation. En queue de classement : Astérix et Obélix au service de la majesté, (120.000 spectateurs), qui fait moins bien que le film d’animation "Le secret de la potion magique", par Alexandre Astier.