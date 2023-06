Meilleurs restaurants du monde : quatre adresses françaises dans le classement "50 Best"

Et un de plus ! Quatre restaurants français figurent cette année dans le top 50, contre trois l'an dernier : "Table" de Bruno Verjus à Paris, nouvel entrant en dixième position du classement, "Septime" de Bertrand Grébaud à Paris (24e), "Plénitude" d'Arnaud Donckele au Cheval Blanc à Paris (36e) et "La Grenouillère" d'Alexandre Gauthier à La Madelaine-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais (48e).

L'établissement péruvien "Central", des chefs Virgilio Martínez et Pia Leon, a été sacré mardi soir "meilleur restaurant au monde" 2023 par l'influent classement "50 Best Restaurants", qui a accordé cette année une place importante à la gastronomie espagnole.

"Diversité des ingrédients"

Le classement du magazine "Restaurant" souligne le caractère "barré" du restaurant parisien de Bruno Verjus et donc nouvel entrant, qui donne le ton : "La façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit", indique le site internet de l'établissement. Il propose "des produits de nos artisans reçus au jour le jour" et affiche notamment à sa carte un mi-cru mi-cuit de homard de casier d’Yeu, avec de l'artichaut, une rémoulade d’ortie et câpre.

Le "50 Best" récompense également (de nouveau) le restaurant parisien "Septime", qualifié d'établissement hipster "super cool dans une rue ultra cool tenu par des gens cool et fréquenté par des clients cool", dont la cuisine est "dictée par les saisons et servie sans prétention". Mais aussi "l'incarnation douce mais spectaculaire du style gastronomique français" de "Plénitude" et ses "codes de la haute cuisine" et du service modèle. Et enfin la "cuisine audacieuse" de "La Grenouillère", table installée près du Touquet-Paris Plage, dont la carte, qui change chaque jour, est concentrée sur les produits de la Côte d'Opale. Le tout pour plusieurs centaines d'euros à chaque fois, évidemment...

Le classement global compte également six autres établissements Français, entre la 50 et la 100e place :

62e place : "l'Arpège" , trois étoiles au Michelin, d'Alain Passard, à Paris

, trois étoiles au Michelin, d'Alain Passard, à Paris 67e place : le "Clarence" , deux étoiles au Michelin, de Christophe Pelé, à Paris

, deux étoiles au Michelin, de Christophe Pelé, à Paris 78e place : "Alléno Paris au Pavillon Ledoyen ", trois étoiles au Michelin, de Yannick Alléno, à Paris

", trois étoiles au Michelin, de Yannick Alléno, à Paris 80e place : "Flocons de Sel" , trois étoiles au Michelin, d'Emmanuel Renaut, à Megève

, trois étoiles au Michelin, d'Emmanuel Renaut, à Megève 93e place : "Kei" , trois étoiles au Michelin, de Kei Kobayashi, à Paris

, trois étoiles au Michelin, de Kei Kobayashi, à Paris 95e place : "Ceto", une étoile au Michelin, de Mauro Colagreco, à Roquebrune-Cap-Martin.

Le restaurant de Lima arrivé premier, succède au danois "Geranium", a été récompensé pour sa cuisine célébrant "la diversité des ingrédients" ainsi que "l'histoire et les traditions" du Pérou, selon les 50 Best, qui organisaient cette année leur remise des prix à Valence, en Espagne. La deuxième place de cette édition 2023 est occupée par le restaurant de Barcelone "Disfrutar". Ce dernier précède dans ce classement établi par le magazine britannique "Restaurant" deux autres tables espagnoles : l'établissement madrilène "Diverxo" (3e) et le basque Asador Etxebarri (4e).

Classement contesté

Le classement "50 Best" est décerné depuis 2002 par 1.080 "experts indépendants" (chefs, journalistes spécialisés, propriétaires de restaurants...) qui notent leurs expériences sous l'égide du magazine "Restaurant", du groupe de presse William Reed. Répartis dans 27 régions du monde, à raison de 40 électeurs pour chacune d'entre elles, ces jurés peuvent voter pour 10 restaurants, dont au moins trois hors de leur région.

La légitimité de ce classement, parrainé par plusieurs marques, est régulièrement contestée, notamment par des chefs français, qui l'accusent de complaisance et d'opacité. En réaction, ses détracteurs - français, mais aussi japonais et américains - ont lancé en 2015 "La liste", classement de 1.000 tables à travers le monde.