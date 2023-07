"Mélancolique", "drôle" et "brillant" : les critiques du Masque ont adoré "La Péremption" de Nicolas Fargues

Présentation de Jérôme Garcin : "À 50 ans, Zélie est prof d'arts plastiques en banlieue parisienne, dans un établissement où un de ses élèves lui lance : 'Vous donnez envie d'être vieille.' Elle décide de prendre une retraite anticipée, mais de rester une amoureuse en activité. Elle est aussi mère d'un certain Furio, qui est vendeur chez Sonia Rykiel. Elle rencontre Séraphin, alias Shock, qui est un garçon noir de 20 ans son cadet, qui dit travailler dans le design, la mode, l'événementiel, la restauration et qui l'emmène à Bukavu, sa ville natale en République démocratique du Congo. Comme dans Je ne suis pas une héroïne, c'est écrit à la première personne du féminin. Et Zélie cite à la fois Virginie Despentes et Frédéric Beigbeder."

Frédéric Beigbeder a adoré

Le journaliste au Figaro-magazine, qui est donc cité dans ce livre, dit lire et soutenir Nicolas Fargues depuis longtemps. Pour lui, ce livre est une observation du conflit des générations. Il raconte le début du récit : "C'est une prof qui n'arrive plus à transmettre. Elle dit sur les lycéens : 'C'est une génération hermétique aux temps morts, au silence, aux conjonctions de subordination et aux textes de plus de six lignes.'" Pour Beigbeder, c'est assez bien vu.

Publicité

Pour lui, Nicolas Fargues est un satiriste et il s'attaque ici à un sujet intéressant : "Je trouve que c'est assez beau et embarrassant comme situation. Comme elle est blanche, et il est noir. Il y a une scène au restaurant où elle se demande si jamais elle paye l'addition à ce garçon, est-ce qu'elle aura l'air de vouloir le dominer ? Ou alors est-ce que ce sera post-colonial ? Tout ça est analysé assez finement et avec beaucoup d'humour sur des sujets un peu tabous, un peu complexes. Et après, il y a ce voyage au Congo. Ne racontons pas la fin mais la fin est tragique et est d'une lâcheté épouvantable. En même temps, c'est assez réaliste."

Pour Frédéric Beigbeder, Nicolas Fargues est en train de devenir "un peu une sorte de réac de gauche. Ce qui est intéressant." Il ajoute : "C'est un peu comme si Emmanuel Carrère avait eu un enfant avec Alain Finkielkraut."

Nelly Kaprièlian retrouve l'auteur avec un bonheur inouï

Selon la critique pour Les Inrockuptibles, c'est une anti-héroïne extraordinaire et elle a adoré ce livre, alors même qu'elle avait un peu laissé tomber Nicolas Fargues. Elle l'a retrouvé avec une surprise et un bonheur inouï, comme elle l'explique à propos de la protagoniste : "Je trouve que c'est une anti-héroïne hyper intelligente qui voit tout, qui en a marre de plein de choses, qui est lucide sur tout, sans être amère. Elle est lucide sur son ex-mari, lucide sur son fils et lucide sur les gamins." Pour la critique, finalement cette héroïne est un peu dépassée comme Frédéric Beigbeder.

Pour Nelly Kaprièlian, on croit à ce personnage totalement incarné : "Elle a envie de se concentrer sur ce qu'elle a envie de faire, en fait, elle a un petit héritage. Elle se dit : 'Voilà, pourquoi je vais m'embêter ?' Elle se moque de tout le monde, assez gentiment. Elle se moque d'elle-même. Je trouve l'écriture qui passe comme ça... parce que c'est une forme de monologue intérieur qui est brillantissime. C'est extrêmement virtuose."

Olivia de Lamberterie le trouve drôle et pas réac'

La critique, qui le soutient aussi depuis ses débuts, le trouve toujours aussi brillant, avec ce dernier livre à la fois mélancolique et très drôle. Elle explique : "Ce qui est assez déchirant dans le livre, c'est que c'est une femme profondément gentille et qui sait que dans l'époque, ça ne vaut pas très cher. Alors elle a un fils qui s'appelle Furio et avec qui elle n'arrive absolument pas à parler. Et en même temps, elle ne veut pas penser que c'était mieux avant. Donc elle a décidé de n'aborder aucun sujet important avec son fils."

Elle ajoute qu'elle a trouvé une scène très drôle : "Son fils est avec des militants LGBT. Elle essaie de s'intéresser et elle va voir l'un d'entre eux et elle lui parle d'Hervé Guibert. Et là, le gars lève les yeux au ciel et elle dit 'C'est comme si elle lui avait parlé d'André Rieux.' Alors elle essaye d'aller plus loin et elle lui parle de Guillaume Dustan. Et là, le gars a une réponse géniale. Il dit : 'Il reste encore assez peu challengeant vu l'importance du contexte.' C'est aussi beaucoup un livre, je trouve, sur les mots. Il attrape très, très bien les tics de l'époque, mais je ne trouve pas du tout que ce soit un livre réac."

Arnaud Viviant a trouvé le livre extrêmement brillant

Pour lui, c'est un livre sur l'âge, sur le fait d'avoir 50 ans, comme il l'explique : "Nicolas Fargues a exactement l'âge de son personnage, c'est-à-dire que c'est vraiment le livre des 50 ans qui se termine d'ailleurs lors du 51ᵉ anniversaire de l'héroïne. C'est intéressant parce que très clairement, je pense qu'il parle de lui-même, mais qu'il a décidé de le faire au féminin. Là où on est, c'est effectivement non seulement un tour de force, mais quelque chose qui donne encore plus de précision. Il a de toute évidence à dire sur le fait d'avoir 50 ans. Parce que le sujet du livre, c'est ça, c'est avoir 50 ans." Selon le critique, c'est un très beau livre sur le fait de vieillir.

Pour Arnaud Viviant, il y aussi de très bons passages sur Paris : "C'est par ailleurs un très très beau livre sur Paris. C'est quand même Paris qui est là, au centre du livre. Il se termine d'ailleurs, dans un endroit que je connais très bien, dans le 11ᵉ arrondissement, près du square Gardette. C'est remarquablement bien décrit. Il y a une précision dans le détail, c'est très fin."

Écoutez les critiques du Masque à propos de La Péremption : 9 min France Inter

🎧 LIVRE OUVERT | Toutes les autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume à retrouver sur le site et l'app Radio France.