Pour la suite, Mélenchon va "changer de poste de combat" tout en restant au "premier rang" des Insoumis

C'est une phrase énigmatique qui en dit un peu, mais pas tant que ça. Que va faire Jean-Luc Mélenchon désormais ? Sera-t-il de nouveau candidat à la présidentielle en 2027 ? Celui qui a réussi le coup de force de regrouper, aux élections législatives, la gauche désunie de l'élection présidentielle a (presque) réussi son coup, en déstabilisant le parti présidentiel et lui empêchant d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale.

À bientôt 71 ans (le 19 août), Jean-Luc Mélenchon ne s'était pas représenté dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, remportée haut la main par son directeur de campagne Manuel Bompard. Mais il a assuré, s'adressant aux militants dimanche soir, que, s'il "changeait de poste de combat", son engagement serait "jusqu'à son dernier souffle" dans le "premier" de leurs rangs.

"Jusqu'à mon dernier souffle"

Au soir du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait livré un discours quasi testamentaire . "C'est mon devoir de vous dire, qu'en étant le plus ancien d'entre vous, la seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qui accomplit le Mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte" , lançait-il aux militants de la France insoumise, le 10 avril. "Vous êtes en état de mener cette bataille, et la suivante, et la suivante ! Autant qu'il y en aura. (...) Alors maintenant, c'est à vous de faire" , avait-il scandé, laissant entendre un passage de relai en concluant par un "Faites mieux, merci".

Au terme des élections législatives, qui ont placé l'alliance de la gauche (LFI, EELV, PS, PCF) en première force d'opposition , Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas montré si clair. "Je change de poste de combat mais mon engagement est, et demeurera jusqu’à mon dernier souffle, dans le premier de vos rangs, si vous le voulez bien", a-t-il déclaré dans son allocution de dimanche soir, estimant "qu'une fois de plus" le mouvement initié par ses forces avait été "sous estimé".

"Je veux vous dire que toutes les possibilités sont dans vos mains. Mon message est une fois de plus un message de combat. Notamment pour vous, les jeunes", a-t-il estimé. "Vous avez un outil de combat, la Nupes, et ses parlementaires. Ouvriers, ouvrières, salariés de tous ordres, arrivants par dizaines sur les bancs de l’Assemblée. Le macronisme a plongé le pays dans une impasse. Il n’y a aucun clivage à dépasser avec nous parce que nous ne sommes pas du même monde. Je veux vous dire que toutes les possibilités sont dans vos mains."