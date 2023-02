Pour une scène de baiser, une comédie romantique Netflix utilise… des effets spéciaux

Est-ce le début de la fin pour le "french kiss" et des baisers au cinéma ? Dans la dernière comédie romantique produite par Netflix, "You People" sortie le 20 janvier, les deux personnages principaux s’embrassent, mais il y a comme quelque chose qui cloche, l’image ne semble pas vraie. L’un des acteurs a révélé dans un podcast que la scène avait été truquée au montage, retouchée grâce à des images de synthèse.

Attention, la suite de cet article révèle une partie de l'histoire de la série "You People".

Publicité

Un manque d'alchimie entre les deux acteurs

"You People" raconte l’histoire d’un couple, Ezra Cohen (Jonah Hill) et Amira Mohammed (Lauren London), et les liens difficiles avec leur famille respective à cause de leur couleur de peau. Les critiques ne sont pas tendres avec cette comédie romantique, et pointe le manque d’alchimie entre les deux partenaires à l’écran. Mais peu importe. Car ce qui a attiré l’attention de nombreux médias anglo-saxons comme CNN , le "Guardian ", le "Daily Mail ", " The Independant " ou encore " Insider ", c’est un bisou. Il a lieu à la toute fin du film. Les personnages de Jonah Hill et Lauren London se marient, ils s’embrassent, des confettis tombent du ciel et sur leur visage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un acteur révèle les coulisses

Dans un épisode du podcast The Brilliant Idiots, l’acteur Andrew Schulz affirme que le baiser n’a rien de réel, et que l'équipe du film a utilisé des images de synthèse : "Je ne sais même pas si je devrais partager cette merde, mais la scène finale, ils ne s'embrassent même pas. C'est CGI (computer-generated imagery) ", raconte celui qui joue le cousin de Jonah Hill dans le film.

Le comédien de 39 ans poursuit : "Je suis là et je regarde le mariage et je les vois entrer pour le baiser et leurs visages s'arrêtent comme ça. Et je me dis : 'Je me demande comment ils vont jouer ça dans le film. Oh, ils vont probablement couper juste là. Mais dans le film, vous pouviez voir leurs visages se rapprocher, puis vous pouviez voir leurs visages se transformer un peu en un faux baiser."

Jonah Hill et Lauren London dans "You People". - Netflix

Un acteur a-t-il refusé le baiser ?

Sur Twitter, des internautes se demandent pour quelles raisons le réalisateur Kenya Barris a eu recours a des images de synthèse. L'un des acteurs a-t-il refusé cette scène ? Reste que ce recours à des images numériques pour un baiser, encore plus dans une comédie romantique interroge. Les instants d’intimité font le sel de ce genre cinématographique. Dans son article, le journaliste du "Guardian" Stuart Héritage se demande : "L'avenir de l'intimité à Hollywood sera-t-il des scènes de sexe deepfakes ? Les acteurs devront-ils rechercher des clauses contractuelles spécifiques leur promettant qu'ils ne seront pas transformés en avatar excité en post-production ?"

Le "Guardian" rappelle également que ce n’est pas la première fois qu’un baiser est truqué. Dans la "rom com" de Noël de Netflix "Falling For Christmas", une doublure de Lindsay Lohan a embrassé l’acteur Chord Overstreet. Selon Variety, "You People" s’est placé parmi les films les plus visionnés sur la plateforme, avec plus de 55 millions d’heures visionnées fin janvier.