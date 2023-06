Même leurs cheveux sont pollués : des députés écologistes dénoncent un "scandale sanitaire"

Emballage alimentaire, peinture, poêle anti-adhésive, vernis, papier toilettes… Chaque jour, vous entrez peut-être en contact avec plusieurs produits contenant des per- et polyfluoroalkylés (PFAS) : des substances toxiques prisées par les industriels pour leurs propriétés antiadhésives, antitaches et imperméabilisantes. Le problème, c’est qu’elles s’accumulent avec le temps dans l’air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et jusqu’au corps humain, d’où leur surnom de polluants "éternels". Les députés écolos ont eu l’idée de se tester, en envoyant une mèche de leurs cheveux à un laboratoire et ce qu'ils ont découvert est édifiant.

On en trouve même "dans le sang des ours polaires"

Au total, quatorze députés écologistes ont décidé de se tester, en transmettant à un laboratoire une mèche de leurs cheveux. Et mauvaise surprise, tous sont bel et bien contaminés par ces polluants éternels. "L’enjeu, c’est de générer une prise de conscience dans le débat public", explique le député de Gironde, Nicolas Thierry, qui a eu cette idée de prélever une mèche à quelques-uns de ses collègues : "Ces substances sont à la fois indestructibles et très mobiles dans l’environnement. Une étude l’a montré très récemment, vous avez des PFAS dans le sang des ours polaires."

Or la présence de ces polluants dans le corps peut être dangereuse. Ils augmentent le risque de cancer, peuvent faire monter le taux de cholestérol ou provoquer de l’hypertension…

Le député EELV d’Indre-et-Loire Charles Fournier a ainsi un taux de PFAS très important, et il ne s’y attendait pas : "Depuis que je le sais, j’ai passé mon week-end à essayer de comprendre. Nous ne sommes pas, en Touraine, dans un territoire marqué par une histoire industrielle importante, je n’imaginais pas que je serais particulièrement exposé", dit-il, quelque peu tourmenté.

Moins surprenant, Marie-Charlotte Garin, députée qui vit dans le Rhône (donc dans une région industrielle), bat tous les records. "Cela veut dire très probablement qu’une grande part de la population lyonnaise et la vallée du Rhône a des taux à peu près similaires, c’est surtout cela mon inquiétude", déclare la jeune députée qui assure avoir, de surcroît, une très bonne hygiène de vie.

Contrôler l'eau potable partout en France

Ces deux députés aux taux élevés ne vivent pas du tout au même endroit. Nicolas Thierry a donc une hypothèse : "La contamination s’explique par une présence de polluants éternels dans l’eau potable. On est face à un scandale sanitaire d’une ampleur inédite et d’une gravité absolue", s’alarme-t-il, tout en estimant qu’il n’y a pas de fatalité. "C’est pour cela qu’il faut absolument apporter des réponses politiques."

Le député de Gironde a d’ailleurs une proposition de loi pour contrôler immédiatement l’eau potable partout en France, et pour interdire progressivement les PFAS d’ici 2027.