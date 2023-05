Menacé, insulté et victime d'un incendie criminel, le maire de Saint-Brévin-les-Pins démissionne

Il évoque une décision fruit d'une "longue réflexion familiale" : Yannick Morez a fini par jeter l'éponge, après des semaines de manifestations, d'insultes, de menaces, jusqu'à l'incendie criminel de son domicile en mars dernier. "Ce mardi 9 mai, j'ai adressé à Monsieur le préfet de Loire-Atlantique un courrier informant ce dernier de mon souhait de démissionner de mon mandat de maire de Saint-Brévin-les-Pins", explique l'édile dans un communiqué publié sur la page Facebook de sa commune .

"J'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à mon domicile et au manque de soutien de l'Etat, et après une longue réflexion menée avec ma famille", précise-t-il. Au-delà de sa démission, il arrête son activité de médecin généraliste fin juin, et quittera pour de bon cette ville où il vit depuis 32 ans.

Publicité

Le communiqué publié par le maire de Saint-Brevin-les-Pins le 10 mai 2023 - Capture d'écran Facebook

Une décision prise dans la douleur, assurent ses proches. Contacté par nos collègues de France Bleu Loire Océan, l'un d'eux rappelle que Yannick Morez est "élu au conseil municipal depuis 2008, maire depuis 2017, il aime sa ville". Mais ces derniers mois, le projet de développement du Cada (un centre d'accueil pour migrants) a réveillé toutes les haines : des pluies d'insultes et de menaces, jusqu'à l'incendie criminel le 22 mars de sa maison, prise pour cible pendant qu'il dormait, lui et toute sa famille. "Ni ma femme, ni mes trois enfants ne souhaitent que je continue après l'attaque que nous avons subie. Nous avons failli mourir", rappelle le maire. L'enquête est toujours en cours, et les auteurs inconnus.

"Je ressens ça comme un abandon"

Il estime également avoir été abandonné par l'État. Rappelant qu'en six ans, le Cada avait accueilli "400 demandeurs d'asile", sans jamais provoquer "le moindre souci" dans la commune, le maire explique avoir "prévenu la gendarmerie", sans aucun effet. Dans une interview à "Envoyé Spécial" début avril, Yannick Morez disait également avoir "eu Olivier Véran" au téléphone le soir même de l'incendie de son domicile. "Il ne s'est rien passé depuis. Je ne suis pas sous protection. Je ressens ça comme un abandon, on a l'impression que l'État impose aux maires et aux élus des Cada, mais derrière, aux maires de se débrouiller. On le ressent comme ça."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La secrétaire d'État chargée de la Jeunesse, élue à Nantes, a réagi en dénonçant sur Twitter une situation "inacceptable". "Les violences, les menaces envers les élus doivent être le combat de tous."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À l'Assemblée nationale, les députés ont rendu hommage au maire de Saint-Brevin-les-Pins, selon le député LFI Manuel Bompard, qui assure que les députés du RN ont refusé de s'associer à cette solidarité envers l'élu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une situation qui rappelle aussi ce qui s'est passé à Callac (Côtes d'Armor), où la municipalité avait fini par renoncer à un projet de centre d'accueil pour réfugiés en situation régulière suite à la mobilisation de l'extrême-droite, principalement portée par des militants extérieurs à la commune.