Menaces, insultes, moqueries : le monde du jeu vidéo toujours empreint de sexisme, selon une étude

C’est la première enquête de grande ampleur sur le sexisme dans le monde du jeu vidéo. Insultes, remarques sexistes, commentaires obscènes, près de la moitié des joueuses régulières de jeux vidéo ont déjà été victimes d’agressions verbales et de menaces. Voici l’une des conclusions d’une enquête menée par l’Ifop et commandée par le site spécialisé GamerTop . L’institut de sondage a interrogé un large panel de 4018 joueurs de 15 ans et plus.

62% des Françaises sont des joueuses actives

L’étude montre notamment qu’il y a aujourd’hui quasiment autant de joueuses que de joueurs en France. Six femmes sur dix jouent à des jeux vidéo. Et près de la moitié des femmes interrogées sont qualifiées de "hardcore gameuses". Autrement dit, elles jouent à des jeux de tirs, d’action-aventure ou de stratégie sur ordinateur ou console. Côté garçon, ils sont 65% à avoir une pratique régulière du jeu vidéo.

Des stéréotypes sexistes ancrés

L’institut de sondage a soumis une série de dix questions aux sondés hommes, portant sur des stéréotypes sexistes, comme : "Une femme mariée doit prendre le nom de son mari", "pour la séduire, un homme doit pouvoir être libre d’importuner une femme qui lui plaît", ou encore, "dans la société actuelle, les femmes ont acquis trop de pouvoir".

Ce qu’il en ressort est marquant : 67 % des hommes qui se présentent comme "plutôt gamer" adhèrent au moins à un stéréotype sexiste, 64 % pour ceux se disant "très gamer". La culture du viol est encore présente parmi certains joueurs. Par exemple, 21 % de sondés à l’idée que "lorsqu’on veut avoir une relation sexuelle avec elles, beaucoup de femmes disent ’non’ mais ça veut dire ‘oui’".

"Force est de constater que les joueurs qui revendiquent leur appartenance à cette communauté de ‘gameurs’ sont encore baignés par une culture sexiste (plus que la moyenne des hommes)", analyse Enora Lanoë-Danel, chargée d’études pour l’Ifop. Cela impose "aux joueuses une remise en cause permanente de leur légitimité dans ce loisir et, de fait, une mise au ban de cette communauté".

Des moqueries et des insultes quotidiennes

Les résultats de l’Ifop résonnent avec les témoignages de nombreuses streameuses. En octobre dernier, la vidéaste Maghla avait témoigné du harcèlement sexiste et sexuel dont elle est victime. "Les commentaires peuvent aller du “je la viole” à “je vais la pénétrer cette chienne” etc..", avait écrit dans un thread Twitter celle qui est l’une des créatrices de contenus les plus populaires de la plateforme Twitch.

En février, deux streameuses, Nat’Ali et Turbojoul, avaient lancé un marathon caritatif sur Twitch, pour sensibiliser une nouvelle fois sur le harcèlement en ligne dont sont victimes les femmes sur les réseaux sociaux. Turbojoul avait raconté à France Inter les menaces de mort, les messages injurieux, les insultes gratuites qu’elle reçoit quotidiennement.

Comme elles, 40 % des joueuses confient avoir déjà été victimes de comportements, d’insultes ou de menaces à caractère sexiste ou sexuel. Plus d’une joueuse sur deux a déjà été victime ou témoin de remarques désobligeantes, de moqueries ou d’insultes.

Une culture "difficile à modérer dans les faits"

Les joueurs de certains jeux se montrent plus virulents. Les deux tiers (66 %) des joueuses de jeux de combat ont été confrontées à des formes de harcèlement ou de sexisme. 49 % disent avoir été la cible de propos obscènes à caractère sexuel (49 %), d’insultes et injures sexistes (48 %), ou encore d’un refus de jouer avec une femme (35 %).

"L’univers du gaming a banalisé la virulence et le trolling, poussé notamment par le sentiment d’impunité que confère l’anonymat en ligne", ajoute Enora Lanoë-Danel, de l’Ifop. "Une culture qu’il est difficile à modérer dans les faits, si on en croit les plateformes de streaming et éditeurs de jeux vidéo. Les femmes sont les victimes choisies, car à cela s’ajoute tous les stéréotypes sexistes que charrient ces communautés, où "jouer comme une fille" demeure une insulte prisée."

Une stratégie d'évitement

Conséquences : une partie des gameuses interrogées préfèrent se replier dans une pratique solitaire du jeu vidéo. Elles peuvent par exemple refuser de participer à un chat vocal ou éviter de jouer à un jeu en ligne. Cette stratégie d’évitement est engendrée par peur de remarques désobligeantes, de moqueries ou des flots d’insultes. Elle concerne quatre joueuses sur dix.