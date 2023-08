"Merci Elon" : Twitter (X) commence à rémunérer ses créateurs abonnés à la formule payante

Gagner de l'argent pour des tweets : c'était une promesse d'Elon Musk au moment de sa reprise en main de Twitter, depuis devenu X, et de la mise en place d'une formule payante, nommée d'abord Twitter Blue puis X Premium. Le chef d'entreprise avait annoncé le mois dernier la mise en place de ce "programme de partage des revenus" des publicités pour les créateurs. Un programme de monétisation promis une première fois en début d'année, et qui se concrétise en ce début de semaine, avec des premiers versements à destination des contributeurs.

Depuis quelques heures, le mot-clé "Merci Elon" (ou "Thanks Elon" en anglais) regroupe les membres de X qui partagent leurs revenus obtenus via Twitter, et versés sur leur compte Stripe, une plateforme américaine de paiement en ligne. Beaucoup d'entre eux affichent des revenus autour d'une ou deux centaines d'euros.

D'une centaine d'euros à plusieurs milliers

Pour d'autres, les revenus sont bien plus élevés : certains comptes américains font état de plusieurs milliers de dollars versés. En France, le compte "Alerte Infos" – qui n'est pas géré par un média mais par un membre qui partage les notifications de plusieurs médias – assure avoir reçu un paiement de plus de 6000 euros.

D'où sortent ces sommes ? Difficile de le savoir précisément, car X n'a pas communiqué sur la méthode de calcul de ces revenus. Ce que l'on sait, car c'étaient les conditions posées par ce qui était encore Twitter pour accéder à ce programme de rémunération, c'est que les personnes qui ont touché de l'argent réunissent trois conditions : elles sont abonnées à X Premium (ex-Twitter Blue), elles ont généré au moins cinq millions d'impressions (c'est-à-dire d'affichages sur le mur d'autres membres) au cours des trois derniers mois, et elles ont fait l'objet d'une dernière validation "humaine".

Déjà des tentatives de monétisation depuis 2021

En revanche, on ne sait pas comment est calculé le montant exact du versement. On ne sait pas, notamment, si c'est le nombre d'impressions ou le nombre d'interactions qui induit une rémunération, ou si seules les vues issues de comptes Premium sont prises en compte ou si cela concerne tous les comptes. Elon Musk avait en revanche précisé, en juillet dernier, que les premiers versements opérés prendraient en compte une période remontant au moment où il avait promis l'arrivée de ce programme de rémunération, c'est-à-dire début février. Autrement dit, il faut diviser par six le revenu pour obtenir un montant mensuel – sans compter d'éventuels prélèvements de charges, cela n'ayant pas été précisé non plus.

Ce n'est pas la première initiative lancée par X, ou Twitter, pour rapporter de l'argent à ses membres. Il y a deux ans déjà, la plateforme avait proposé aux membres de créer une "tip jar", une fonction permettant d'envoyer un micro-don aux membres de son choix pour les remercier pour du contenu. Un système qui a évolué en "souscriptions", qui permettent de verser régulièrement un abonnement à un créateur pour accéder à du contenu exclusif, à la manière de ce que fait Twitch pour le streaming ou de ce qu'a proposé Apple pour les podcasts.