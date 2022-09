Mercredi et dimanche sans chasse: malgré le succès de la pétition, le sénat ne donne pas suite

La mission du Sénat sur la sécurité à la chasse a rendu sa décision et elle ne va pas plaire aux anti-chasse. Elle s'oppose à l'instauration nationale de jours sans chasse en France et mise sur d'autres propositions moins radicales pour améliorer la sécurité à la chasse. Cette mission avait été créée en novembre dernier après une pétition à la suite d'un accident de chasse mortel dans le Lot . La victime avait 25 ans. La pétition, lancée quelques mois après , avait recueilli plus de 100.000 signatures en six mois, la condition pour que la Conférence des présidents puisse décider d'y donner suite. Après plusieurs mois de travail, 48 auditions et cinq déplacements à travers la France, elle a rendu son rapport composé de 30 propositions pour "pour plus de sécurité à la chasse".

Le nombre d'accident en baisse depuis 20 ans

Le collectif "Un jour un chasseur" réclamait notamment l'instauration des "dimanche et mercredi sans chasse" ou encore de "distances de protection autour des zones d'habitation qui soient égales à la portée maximale des armes", un taux maximal pour l'alcoolémie pour les chasseurs (il n'y actuellement pas de limite, mais l'alcoolisation peut être une circonstance aggravante en cas de poursuites après un accident) ou encore un relèvement de l'âge pour avoir son permis de chasser, actuellement fixé à 16 ans.

Selon les chiffres de l'Office français de la biodiversité, le nombre des accidents de chasse est tendanciellement à la baisse depuis 20 ans. Pour la saison 2021/22, "l'OFB a recensé 90 accidents de chasse au total (blessures corporelles liées à l'utilisation d'une arme de chasse), dont huit mortels. Parmi ces derniers, deux ont concerné des victimes non-chasseurs". Dans un article paru en novembre 2021 , Libération a recensé 428 morts dans des accidents de chasse entre les saisons 1999-2000 et 2020-2021.

Un délit d'entrave à la chasse proposé

Sur les jours sans chasse, la mission a rejeté "une règle nationale uniforme", tout en se disant "convaincue que localement des demandes doivent être entendues". Elle propose donc de "permettre aux préfets de limiter les jours et horaires de chasse pour assurer la sécurité des personnes" et d'instaurer une "déclaration préalable obligatoire des battues au grand gibier".

Elle propose en revanche de créer "un délit d'entrave au déroulement d'activités sportives ou de loisir légales", une revendication des chasseurs face aux militants qui tentent notamment d'empêcher des chasses à courre. Elle repousse également l'idée de distances de protection, soulignant qu'elles "conduiraient, compte tenu de la portée des armes, à interdire la chasse dans une grande partie de la France".

Interdiction de l'alcool

La mission recommande par contre d'"interdire l'alcool et l'usage de stupéfiants lors de la chasse" et d'"aligner le taux d'alcoolémie retenu, l'interdiction des stupéfiants ainsi que leurs sanctions respectives sur les règles en vigueur en matière de code de la route". Parmi les 30 propositions figurent également des mesures pour renforcer la formation, sans remonter l'âge d'obtention du permis mais en "généralisant le tutorat", ou encore l'obligation de passer un brevet de premier secours et un examen médical annuel.

Une claque pour les associations écologistes

Dans un communiqué, plusieurs associations de protection de la nature et de défense des animaux dénigrent ce rapport du Sénat, qu’elles qualifient "d’indécent". "Nous demandons donc un référendum sur l’instauration du dimanche et mercredi sans chasse, l’instauration de périmètres de sécurité autour des maisons et la limitation de la portée des armes" écrivent les associations.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le groupe des écologistes au Sénat rappelle qu'ils ont refusé contre ce rapport. C'est une "occasion manquée sur un sujet grave où des consensus et des évolutions étaient possibles".

Une pétition contre la chasse au blaireau examiné

Samedi dernier, une nouvelle pétition concernant la chasse, "pour l'interdiction du déterrage des blaireaux", a atteint sur le site du Sénat le seuil des 100.000 signatures. Ses signataires demandent "l'interdiction du déterrage des blaireaux, une pratique de chasse violente, inutile, non sélective et incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles".

"Cette technique de chasse, appelée vénerie sous terre, est particulièrement choquante puisqu'elle consiste pour les chasseurs à extirper les blaireaux directement de leur terrier, après plusieurs heures passées à creuser la terre avec des pelles, des pioches et des barres à mine", souligne le texte. La Conférence des présidents du Sénat peut par exemple décider la création d'une mission de contrôle, l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de loi, un débat en séance publique... La prochaine réunion de la Conférence des présidents est prévue le 21 septembre.