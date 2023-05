RECETTE - Meringues au vinaigre

Pour 4 personnes

4 blancs d’œufs

1 volume identique à celui des blancs en sucre glace

1 volume identique à celui des blancs en sucre blanc

1 à 3 cuillères à café de vinaigre au choix: de vin blanc doux, de banyuls, de framboise ou de cidre, dans lequel on a pu faire macérer des herbes ou des épices (verveine, mélisse...)

sel

Pour servir : fruits, crème fouettée

Il est impossible de préparer des meringues avec moins de sucre, elles n’auraient plus la bonne texture. L’ajout de vinaigre, cependant, donne une touche acidulée qui « casse » cette sensation très sucrée. C’est un conseil de la cheffe Kaitlyn Reinhart.

On peut faire macérer des herbes dans le vinaigre quelques heures ou quelques jours avant. Dans ce cas, utiliser un vinaigre de vin blanc, de cidre ou de riz brun. Le vinaigre de framboise fonctionne bien, surtout si l’on veut servir la meringue avec des fruits rouges. Un très bon vinaigre de vin blanc doux est aussi idéal. On démarre avec 1 cuillère à café et on en ajoute à la fin si nécessaire. La quantité dépend du type de vinaigre et de son degré d’acidité.

Commencer à fouetter les blancs avec 1 pincée de sel et 1 petite cuillère de vinaigre, à la main ou au robot, à un rythme plutôt lent. Lorsqu’ils commencent à monter, accélérer. Lorsqu’ils sont montés et assez fermes, ajouter les sucres progressivement, toujours en fouettant. Goûter et mettre plus de vinaigre si besoin. Continuer à fouetter jusqu’à obtenir une masse brillante et volumineuse. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

Coller une feuille de papier sulfurisé sur une plaque à four avec un peu de meringue aux quatre coins pour qu’elle ne bouge pas. La huiler très légèrement. Former des meringues à la cuillère ou à la poche à douille. Cuire 5 minutes puis baisser la température à 140 °C (th. 4). Cuire 1-1h30 selon l’épaisseur des meringues.

L’extérieur doit être craquant et l’intérieur encore moelleux. Servir avec de la crème fouettée et des fruits. Par exemple, préparer une meringue au vinaigre dans lequel on a fait macérer de la verveine et la servir avec des pêches pochées et de la crème fouettée enrichie d’environ 1 quart de fromage blanc de brebis. Ou bien utiliser un vinaigre de Xérès et servir avec des fraises et une crème au mascarpone.