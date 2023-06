Messages de sanction et nouvelle loi, "c'est la fin de la loi de la jungle" pour les influenceurs

Un début de régulation pour encadrer les influenceurs. Le Parlement a définitivement adopté jeudi un texte transpartisan pour lutter contre les abus de certaines stars des réseaux sociaux. Les influenceurs sont estimés à 150.000 en France et certains sont pointés du doigt depuis quelques mois pour leur promotion de produits dangereux ou sont accusés d'arnaque ou de fraude.

En parallèle à ce vote, des messages de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont apparus mercredi sur les comptes Instagram de deux influenceurs pour alerter sur leurs "pratiques commerciales trompeuses". Une première en France.

Publicité

Chirurgie esthétique, paris sportifs, nicotine...

Le texte des députés Arthur Delaporte (PS) et Stéphane Vojetta (apparenté Renaissance) interdit aux influenceurs la promotion de certains produits ou pratiques dangereuses et comprend des mesures pour réguler ce marché en essor. "La loi de la jungle, c'est fini", a insisté Arthur Delaporte. Le texte "protégera les consommateurs, notamment les plus jeunes", promet Stéphane Vojetta. Car si beaucoup d'influenceurs ont une audience modeste, certaines stars aux millions d'abonnés peuvent en revanche peser sur les comportements de consommation, notamment des jeunes.

Dans le détail, le texte propose de définir légalement les influenceurs comme des "personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience" pour promouvoir en ligne des biens et des services. Il prohibe la promotion de certaines pratiques - chirurgie esthétique, abstention thérapeutique - et interdit ou encadre fortement la promotion de plusieurs dispositifs médicaux. Il rappelle la soumission à la loi Evin et interdit la promotion de produits contenant de la nicotine.

Il s'attaque aussi aux paris sportifs et aux jeux de hasard : les influenceurs ne pourront plus faire la promotion d'abonnements à des pronostics sportifs, et la promotion de jeux de hasard et d'argent sera cantonnée aux plateformes qui permettent techniquement d'interdire l'accès à la vidéo aux mineurs. Les peines prévues en cas de manquement iront jusqu'à deux ans de prison et 300.000 euros d'amende.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La proposition de loi interdit aussi les mises en scène avec des animaux dont la détention est prohibée. Aussi, lorsque des images de promotion, pour des cosmétiques par exemple, sont retouchées via un filtre pour les rendre plus attrayantes, il devra en être fait mention.

Les "agents d'influenceurs" seront aussi encadrés. Un contrat écrit sera obligatoire quand les sommes en jeu dépassent un certain seuil. Le texte prévoit aussi des mesures de responsabilisation des plateformes. Alors que beaucoup d'influenceurs à succès opèrent depuis l'étranger, comme à Dubaï, le texte veut imposer à ceux qui exercent depuis l'extérieur de l'Union européenne, la Suisse ou l'espace économique européen de souscrire une assurance civile dans l'Union. Le but affiché est de créer un pactole pour indemniser des victimes potentielles. Ils devront également désigner un représentant légal dans l'UE.

Deux influenceurs épinglés

Dans le même temps, deux influenceurs - Simon Castaldi et Illan Castronovo - ont été épinglés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et contraints d'afficher en haut de leur compte Instagram un message informant qu'une "injonction administrative" a été prononcée à leur encontre. Ce message devra rester trente jours en haut de leur compte.

À Simon Castaldi - 342.000 abonnés sur Instagram - il est reproché de ne pas avoir indiqué "l'intention commerciale de ses publications, pourtant en relation directe avec la promotion de biens ou services ; ni les marques pour lesquelles il réalise ces communications". Pour la DGCCRF, ces pratiques "s'apparentent à de la publicité cachée" et "sont des pratiques commerciales trompeuses au sens du code de la consommation".

Concrètement, il a oublié d'inscrire le "#sponsorisé" dans une vidéo de promotion d'un parfum. "Je ne pensais pas que c'était aussi important", explique Simon Castaldi à France Inter. "Pour chaque communication, rémunérée par de l'argent ou par un échange de produits, il faut ce #sponsorisé que je n'ai pas toujours mis", reconnait-il, tout en soulignant que les influenceurs "ne sont pas informés". "Il n'y a pas de 'guide de l'influenceur' ou 'les influenceurs pour les nuls'", souligne-t-il.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Qu’il m’affiche en premier, cela me fait mal. J’ai pas gagné des millions d’euros, je ne suis pas à Dubaï, je n’ai pas fait de la crypto, je n’ai pas arnaqué ni ruiné des gens", poursuit le jeune homme. "Rien qu’aller dans les bureaux de la DGCCRF au mois de décembre, j’ai tellement eu peur et pris conscience qu’il y avait des lois que je fais très peu de placements depuis le mois de janvier, j’ai dû en faire deux. J’ai compris que mes réseaux, c’est ma vitrine, tout ce que je fais c’est propre, c’est carré."

"Si j'avais été encadré plus tôt, ces erreurs-là ne seraient pas arrivées"

Illan Castronovo - 2,2 millions d'abonnés sur Instagram - est lui sanctionné pour avoir affirmé sur Instagram et Telegram qu’un service de conseil en paris sportifs "augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard", avoir donné "l’impression qu’un service de reversement en argent d’une partie du solde du Compte Personnel de Formation en contrepartie d’une simple inscription à une formation est licite alors qu’il ne l’est pas" et ne pas avoir indiqué "l’intention commerciale de ses publications à visée publicitaire".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le principal intéressé explique sur son compte Instagram que "sur pratiquement sept ans de réseaux sociaux", il a fait seulement "trois erreurs" : "J'ai fait ces trois erreurs, que je reconnaîs et que j'assume. Je n'ai pas été condamné à une amende. Par contre, j'ai eu un rappel, où je dois expliquer ce que j'ai fait sur les réseaux, via ce post", ajoute-t-il.

Lui aussi estime que "c'est très bien que ce soit encadré et si j'avais été encadré plus tôt, ces erreurs-là ne seraient pas arrivées", raconte-t-il, en précisant ne "quasiment" plus faire de placement de produits depuis deux ans.