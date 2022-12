Messi cité 33 millions de fois, déferlante de messages après un but de Mbappé : bilan du Mondial sur Twitter

C'est toujours compliqué de passer à côté d'une Coupe du monde de football. Sur Twitter, c'est un peu la même chose : la compétition a engendré 113 millions de posts dans le monde, d'après les calculs de Visibrain, une plateforme de veille des réseaux sociaux. Et cette édition 2022 a été particulièrement commentée, puisqu'il y a eu 60% de publications de plus que lors de la Coupe du monde 2018. Visibrain a compté toutes les publications avec notamment les hashtags #CDM, #WorldCup ou #CopadoMundo, publiés depuis le début de la compétition le 20 novembre.

24.000 tweets à la seconde pour l'égalisation des Bleus en finale

En tête des moments les plus commentés, la finale : elle a généré près de 26 millions de publications, c'est trois fois plus que pour le match France-Croatie de 2018. Les smartphones des internautes ont chauffé à plusieurs moments clé : le doublé de Mbappé, qui a marqué deux buts en moins de deux minutes pour égaliser, a évidemment déclenché une vague de 145.400 tweets à travers le monde. Elon Musk, patron de Twitter, notait même que le deuxième but des Bleus a généré 24.400 tweets à la seconde, "un record pour une Coupe du Monde".

Record de courte durée, puisque le moment le plus commenté a bien sûr été la séance de tirs aux buts ratée des Bleus qui a offert la victoire à l'Argentine de Messi.

Un quart des tweets concernent la finale

Si la finale représente environ un quart de tous les tweets relatifs à la Coupe du monde, la cérémonie d'ouverture a été très commentée, tout comme le quart de finale historique entre le Maroc et le Portugal, qui a vu une équipe africaine propulsée pour la première fois dans le dernier carré d'une Coupe du Monde.

L'un des autres temps forts de ce Mondial sur Twitter a été le quart de finale entre la Croatie et le Brésil. Match à suspens là aussi, au cours duquel Neymar a ouvert le score à la 106ème minute, avant que les Croates n'égalisent 10 minutes plus tard. Les images de Neymar en pleurs après l'élimination de la Selaçao aux tirs aux buts ont fait le tour des réseaux . La défaite du Brésil arrive ainsi en troisième position des moments les plus commentés (en termes de nombre de tweets à la minute), d'après Twitter. À noter que malgré les vives polémiques, le mouvement de boycott ne représente que 3% des messages.

Messi roi de Twitter, avec 33 millions de citations

Léo Messi, "The Greatest Of All Time" ("Le meilleur de tous les temps") pour ses fans, a été cité quelque 33 millions de fois sur Twitter pendant ce Mondial. Le Portugais Cristiano Ronaldo, qui compte le plus d'abonnés et dont c'était sûrement la dernière Coupe du Monde, a généré 11,5 millions de commentaires. Viennent ensuite Kylian Mbappé et Neymar.

Chez les Bleus, Kylian Mbappé collecte 9 millions de citations

Pour ce qui est des Bleus, Kylian Mbappé est bien sûr le chouchou de Twitter. Olivier Giroud arrive derrière, avec 1,4 million de tweets pour celui qui est devenu pendant ce Mondial le meilleur buteur de l'équipe de France. Il a marqué son 52ème but.