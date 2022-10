Meta lance son premier casque de "réalité mixte", mi-réalité virtuelle, mi-réalité augmentée

Mardi, le groupe Meta, maison-mère de Facebook et d’Instagram et fervente défenseure du "métavers", a donné sa conférence annuelle nommée Meta Connect, diffusée à la fois en vidéo sur Internet et dans l’application Horizon Worlds, première application du métavers selon l’entreprise… qui peine à décoller y compris chez les employés de Meta, selon le site The Verge la semaine dernière.

En plus d’annoncer une mise à jour de son logiciel Horizon Worlds (qui permettra aux personnages dans le métavers d’avoir… des jambes), Mark Zuckerberg, le PDG et fondateur de l’entreprise, a annoncé le lancement d’un nouveau produit nommé Meta Quest Pro. Un casque plus évolué que les modèles actuels Meta Quest, plus orienté pour les professionnels, et dont l’aspect le plus notable à première vue est son prix : il est lancé à 1500 dollars aux États-Unis, 1799 euros en Europe. C’est quatre fois plus cher que les modèles actuels.

Des caméras vers l’extérieur et vers l’utilisateur

Mais le Quest Pro n’est pas un successeur des précédents, c’est un modèle destiné à un public plus professionnel. Il s’agit du premier modèle de l’entreprise mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée dans un concept de "réalité mixte". En d’autres termes, contrairement aux lunettes actuelles qui "enferment" l’utilisateur ou l’utilisatrice dans un monde virtuel, celles-ci disposent de caméras qui permettent de voir l’environnement réel, sur lequel viennent s’ajouter des éléments virtuels, comme en surimpression. Un modèle hybride auquel croit beaucoup Meta, qui dès l’an dernier imaginait des applications de cette réalité mixte – rencontrer des avatars d’amis dans la rue, etc.

Ces caméras haute résolution, tournées vers l’extérieur, viennent remplacer les caméras noir et blanc qui existaient jusqu’à présent et servaient seulement au casque à se repérer dans l’espace. Une autre caméra a été ajoutée : celle-ci filme le visage de celui ou celle qui porte le casque. Le but : reproduire les expressions du visage pour rendre l’avatar de chacun plus réaliste. "Si quelqu’un sourit ou fronce les sourcils, son avatar doit pouvoir l’exprimer", selon Mark Zuckerberg.

Un système pour les professionnels

Ainsi, le casque de Meta est tourné vers une clientèle similaire au Hololens de Microsoft, un casque de réalité augmentée clairement destiné aux professionnels. Un système de suivi oculaire permet à l'appareil de suivre le regard de la personne qui le porte, pour adapter l'environnement et d'améliorer le rendu.

Meta a par ailleurs annoncé des partenariats avec d’autres entreprises, dont justement Microsoft, afin de développer l’utilisation du metavers au-delà des services proposés par le groupe, qui rencontre cette années ses premières embûches financières depuis sa création, face à la popularité de TikTok et aux blocages de suivi publicitaire d’Apple.