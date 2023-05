Meta, obligé de brader la plateforme Giphy, perd plus de 300 millions de dollars dans l'opération

C'était l'une des grandes acquisitions de Facebook (depuis devenu Meta) ces dernières années : en 2020, le géant du numérique annonçait l'acquisition d'une plateforme lancée en 2013 : Giphy, un service devenu incontournable pour l'utilisation des Gifs, ces petites images animées souvent convoqués comme "réactions" sur les réseaux sociaux.

Mardi, Meta a annoncé avoir revendu Giphy, et fait ainsi la pire opération financière de son histoire : après une acquisition estimée à 400 millions de dollars (environ 371 millions d'euros), le groupe a revendu Giphy pour la somme de... 53 millions de dollars (autour de 49 millions d'euros). C'est la plateforme Shutterstock, spécialisée dans la vente d'images d'illustration, qui a conclu la vente.

Mais pourquoi la maison-mère de Facebook a-t-elle conclu cet achat aussi peu avantageux, plutôt que, par exemple, de conserver Giphy dans son portefeuille ? En réalité, elle n'a pas pu : en 2022, l'autorité britannique de la concurrence, la CMA (pour Competition and Markets authority), s'est opposée à ce rachat – alors même que ni Meta ni Giphy ne sont britanniques.

Triple défaite pour Meta

L'enquête avait été lancée dès mai 2020, et Facebook, qui n'était pas encore Meta, avait été condamné une première fois à une amende de 60 millions d'euros dans ce dossier pour son manque de coopération. Au final, la CMA a forcé Facebook a se séparer de Giphy, l'institution arguant que le site de partage de Gifs avait un potentiel publicitaire (par la commercialisation de Gifs sponsorisés) que Facebook aurait absorbé en l'achetant, et bloquant donc une partie de la concurrence. Malgré le fait que Facebook a fait appel, la CMA a confirmé sa décision : c'est la première fois qu'une autorité de la concurrence impose à un acteur du numérique de se délester ainsi d'une entreprise rachetée.

Meta a eu peu de temps pour négocier sa revente : les discussions, engagées en janvier, devaient être conclues en moins de six mois. Résultat, c'est une défaite totale pour Meta, qui d'une part finit par céder l'entreprise qu'elle avait racheté pour à peine 13% de son prix d'achat, et d'autre part perd son contrôle sur l'intégration entre ses réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram) et Giphy – même si Shutterstock et Meta ont annoncé avoir conclu un accord pour que ces trois applis puissent continuer à utiliser les gifs de Giphy. L'autre défaite, c'est face à Google, qui, lui, a pu faire l'acquisition de Tenor, l'un des autres sites de partage de gifs.

Le gif "ringard" mais encore utilisé des milliards de fois chaque jour ?

De son côté, Shutterstock se félicite de cette acquisition qui devrait lui donner accès à de nouveaux publics – pour l'heure, l'entreprise est essentiellement dédiée aux professionnels de l'image. Le site affirme enregistrer à l'heure actuelle 1,3 milliard de recherches par jour, et 15 milliards d'affichages de ses gifs, non seulement sur son propre site, mais aussi (et surtout) sur 14 000 sites et services qui l'intègrent (en plus des services de Meta, on peut aussi intégrer des gifs de Giphy sur Twitter, Snapchat, Slack, etc.).

Des statistiques qui restent fortes malgré un basculement du gif loin des "tendances" du web : sa dimension virale a été dépassée, depuis plusieurs années, par celle des "memes" venus notamment de TikTok et d'Instagram. Et là où on l'annonçait au tournant des années 2010 comme un nouveau mode d'expression artistique, ce sont les NFT qui semblent avoir pris sa place dans les galeries d'art.