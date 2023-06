Métal Hurlant rend hommage à Ah ! Nana, premier magazine de BD fait par des femmes, à la fin des années 1970

Les encyclopédies de bande dessinée en ont peu gardé trace et pourtant : "Ah ! Nana" a été une aventure unique dans l’histoire de la BD en France. L'idée de ce magazine trimestriel, fait par des femmes pour des femmes, surgit en 1976 au cours d’un déjeuner entre Jean-Pierre Dionnet, fondateur de Métal Hurlant, et une partie de son équipe. Aux femmes présentes, il promet son soutien si elles osent se lancer dans la création d’un magazine 100% féminin. Janic Guillerez, alors son épouse, décide de relever le défi.

"C’est très fort, on a inversé les rôles"

Le premier numéro de Ah ! Nana sort en octobre 1976. Sa Une donne le ton : "On y voit un strip-tease d’homme, il est presque nu. Au premier plan, une femme se tourne vers le lecteur et fait un clin d’œil. C’est très fort, on a inversé les rôles", décrit, amusée, Cécile Chabraud, éditrice aux Humanoïdes Associés et co-rédactrice en chef du hors-série à venir.

Couverture du premier numéro de Ah ! Nana, en 1976 - Les Humanoïdes Associés

Pendant deux ans, grâce à des autrices de renom comme Chantal Montellier, Florence Cestac, Trina Robins, Paula Jacques, Agnès Varda (qui signera un étonnant roman photo), Ah ! Nana va refléter toutes les préoccupations féministes de son temps, s’emparer de tous sujets, même les plus tabous.

Couverture de Ah ! Nana, 1978 - Les Humanoïdes Associés

"Mon intention, c’était la liberté", se souvient Janic Guillerez. "Des femmes qui racontent leurs histoires en toute liberté et c’est la raison pour laquelle j’ai toujours dit oui à toutes les propositions. Parce que c’était leur liberté, qu’elles avaient le droit d’être différentes avec des sujets ou des dessins qui ne me plaisaient pas forcément. On a été très visionnaires en fait. Les féministes nous détestaient à l'époque mais je crois qu'aujourd'hui on peut nous considérer comme un journal féministe. On a beaucoup défendu les droits de la Femme, on a été les premiers à faire le sujet sur l'homosexualité et la question des transgenres. Vous imaginez à l'époque !".

Couverture du 8e numéro de Ah ! Nana (1978) - Les Humanoïdes Associés

Le scandale est effectivement retentissant, le numéro rapidement interdit de vente aux mineurs. Le suivant, en septembre 1978, consacré à l'inceste, est également censuré par la Commission de surveillance et de contrôle des publications. Contrainte et forcé, l'expérience "Ah Nana !" s'arrête. Elle n'aura duré que neuf numéros.

Ah ! Nana, hors-série de Métal Hurlant à paraître en octobre 2023. Pour participer à son financement, le lien est ici .