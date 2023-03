"Mettre des mots pour ceux qui n'en ont pas" : Nicolas Mathieu s'engage contre la réforme des retraites

Ils postent des messages, des stories et des tweets sur les réseaux sociaux. De nombreux écrivains, musiciens ou rappeurs se mobilisent pour dénoncer la réforme des retraites , le recul à 64 ans de l'âge de départ, le recours au 49.3, et plus généralement la politique menée par Emmanuel Macron. Ce mercredi, près de 300 personnalités dont les actrices Juliette Binoche, Laure Calamy, Camélia Jordana mais aussi le chanteur Philippe Katerine ont signé u ne tribune dans le journal Libération pour demander le retrait du texte. Auprès de France Inter, l'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt pour "Leurs Enfants après Eux", raconte cette colère sociale.

"Il y a un vieux fond républicain dans ce pays, qui fait que même les plus débonnaires et les plus placides, se cabrent quand une limite est franchie", explique Nicolas Mathieu. L'auteur s'est directement adressé à Emmanuel Macron, après l'adoption de la réforme via le 49.3 , samedi dans un texte pour Mediapart intitulé "Savez-vous quelle réserve de rage vous venez de libérer ?". Une colère que l'écrivain, connu pour son talent à raconter la classe moyenne, détaille sur France Inter : "Il y a des sujets, des causes, auxquelles on est plus ou moins sensibles. Celle du recul de l'âge de la retraite, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup", assure Nicolas Mathieu.

"Je dispose d'un mégaphone"

"J'ai des parents qui ont beaucoup subi leur travail, qui sont vieux aujourd'hui. On a souvent le sentiment d'écrire plus, c'est à dire à la place de, de mettre des mots à la place de ceux qui n'en ont pas. C'est un peu la même chose. La réforme des retraites me concerne assez peu mais me touche parce que je pense à d'autres qui ont des vies moins désirables à cause de cela", détaille-t-il à France Inter.

Pour lui, la place de l'écrivain peut être de s'exprimer contre cette réforme des retraites. "Je me trouve à une place vraiment privilégiée autant professionnellement qu'économiquement. Je dispose d'un mégaphone. Cela m'a semblé juste, légitime, d'exprimer des choses qui peut-être ne l'étaient pas assez ou sur lesquelles j'avais des propos peut-être originaux à tenir", explique Nicolas Mathieu.

Une parole qui dépasse son lectorat fidèle

Suite à cette tribune publiée dans Mediapart, l'écrivain dit avoir reçu des centaines de messages "de gens qui me disaient merci" mais aussi "des témoignages de gens qui racontent leurs vies, celles de leurs parents et à quel point ils se sentent coincés et méprisés". "Je constate qu'il y a un besoin que ces voix là qui ne se sentent pas entendues soient portées", détaille Nicolas Mathieu.

Une parole qui dépasse son lectorat fidèle. Sur les réseaux sociaux, le compte de Nicolas Mathieu a été suivi par deux milles personnes supplémentaires en quelques jours. "J'ai reçu sur Facebook des messages de personnes qui me disaient 'je n'aime pas beaucoup vos livres mais je vous remercie pour ce que vous faites", confie l'écrivain.

"Un écrivain politique" mais pas "engagé"

Nicolas Mathieu se décrit volontiers comme un écrivain politique. "Tout ce que j'écris à un caractère politique. Même les histoires d'amour disent toujours quelque chose de la manière dont nous vivons ensemble, des forces qui nous traversent, des contraintes qui s'exercent sur nous, sur nos corps etc.", juge-t-il. "Le mot 'engagé' me dérange un peu parce qu'il est chargé de tout un arrière plan historique : Sartre, Camus, Beauvoir etc. J'ai toujours l'impression qu'un intellectuel engagé c'est quelqu'un qui promeut une solution politique, un horizon désirable, qui a des solutions pour améliorer la vie. Moi j'exerce davantage une fonction de description et de critique", assure l'écrivain.

Le lauréat du prix Goncourt espère voir apparaitre "un front populaire pour faire obstacle" à la réforme des retraites. Il observe que "des gens modérés, pour lesquels la retraite ne signifiait pas grand chose sont extrêmement heurtés par ce qui est fait à nos institutions démocratiques". "J'ai vraiment l'impression que ça soulage les gens de voir par écrit les choses qu'ils éprouvent et pensent confusément", conclut-il.