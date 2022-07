"Mettre en avant notre technicité" : pour la première fois, des cyber-gendarmes participent au 14-Juillet

"Là, la baïonnette n'est pas tout à fait alignée, venez voir ". L'oeil aguerri du gendarme ne s'y trompe pas : il y a encore de (tout) petits ajustements à faire, avant le défilé du 14-Juillet, pour les 76 cyber-gendarmes qui défileront pour la première fois ce jeudi sur les Champs Elysées. En ce jour de répétition, sur le terrain militaire de Satory, dans les Yvelines, l'atmosphère reste cependant détendue, et les conseils bienveillants : "Pensez bien à vous hydrater. Et, dans les virages, ne faites pas courir les plus petits !". Car cette participation est une première, pour ces gendarmes plus habitués à la discrétion d'un écran d'ordinateur. Et la traduction d'une volonté affichée par l'exécutif de renforcer la cybersécurité en France.

"C'est un honneur de pouvoir défiler, ça va permettre de mettre en avant notre technicité et montrer au grand public ce dont on est capable ", analyse l'adjudant Jérôme Duhamel, notant notamment les retombées médiatiques de ce premier passage. Ce chef de groupe, spécialisé dans les enquêtes consacrées à l'exploitation sexuelle des mineurs (atteintes sexuelles sur mineurs, échanges d'images pédopornographiques,...), exerce depuis huit ans dans ce domaine. "Il y a plusieurs affaires qui m'ont marqué, mais si je devais en choisir une, ce serait celle que j'ai réalisée il y a environ un an, en qualité de directeur d'enquête : nous opérions une surveillance des échanges sur le Darkweb [partie d'Internet non accessible par les moteurs de recherches habituels, ndlr], et sommes tombés sur un individu, manifestement français, qui projetait de violer sa belle-fille et venait prendre conseil (…). Nous avons lancé une enquête en urgence et avons réussi, à travers plusieurs procédés d'enquête comme de la cyber-infiltration ou des enquêtes sous pseudonyme, à lever son anonymat et l'interpeller avant son passage à l'acte."

Vareuse, Famas et baïonnette

Bien que repéré pour sa maîtrise des techniques les plus modernes, ce gendarme n'en respecte pas moins les traditions, et porte, à l'instar de ses camarades, la traditionnelle tenue de défilé : "Une vareuse, un pantalon droit, des chaussures basses, des effets blancs, le Famas, et la baïonnette "

Même tenue pour l'unique réserviste retenu pour de défilé de cyber-gendarmes, le chef d'escadron de réserve opérationnelle David Toulotte, chargé d'encadrer une dizaine de réservistes répartis au niveau national, afin, notamment, d'accompagner les collectivités souhaitant évaluer le risque d'être cible d'une cyber-attaques. "Ce diagnostic [dont l'expérimentation a été lancée en janvier] se veut être un ensemble de questions leur permettant d'évaluer leur vulnérabilité. À travers la France, nous avons déjà eu 12.500 contacts avec les élus et les collectivités."

Créativité des cyber-criminels

À la suite de plusieurs attaques de système informatiques d'hôpitaux, en février 2021, Emmanuel Macron avait annoncé un plan d'un milliard d'euros pour contrer la menace. "Aujourd’hui, les collectivités sont des cibles privilégiées des cyber-criminels. Car ce n'est pas dans leurs priorités, elles n'ont pas forcément le budget, ni toutes les compétences. Le réflexe de dire 'on est une toute petit collectivité' fait qu'elles se sentent moins vulnérables que d'autres. La réalité est qu'on est tous vulnérables face aux cyber-criminels, ils sont très créatifs", constate le gendarme réserviste, haut-cadre dans une grande entreprise sidérurgique du nord de la France.

David Toulotte voit, dans ce défilé "un honneur" pour tous les gendarmes, dont les 7.500 cyber-enquêteurs que compte actuellement la gendarmerie française. "Nous allons être vus par des millions de personnes, donc, forcément, se retrouver sur les Champs-Élysées, avec les caméras et les regards braqués sur nous, il y a un peu de stress, mais c'est un bon stress ".