Mettre en pause le développement de l’intelligence artificielle ? Bill Gates est contre

Les appels à suspendre le développement de l'intelligence artificielle ne "résoudront pas les défis" à venir, affirme le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, dans un entretien à l’agence de presse Reuters . La semaine dernière, des centaines d’experts mondiaux ont réclamé dans une tribune une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles (IA) plus puissantes que ChatGPT 4, mettant en avant le risque de "perdre le contrôle" face à une technologie qui connaît des avancées fulgurantes. Parmi les signataires, le milliardaire et propriétaire du réseau social Twitter Elon Musk et Steve Wozniak, le cofondateur d’Apple.

"Pourquoi arrêter" s’interroge Bill Gates

Bill Gates, 67 ans, estime quant à lui qu’il faut d’abord se concentrer sur la meilleure façon d'utiliser les développements de l'IA. Il ne voit pas comment une pause au niveau mondial peut être utile pour l’avenir. "Je ne comprends pas vraiment qui, selon eux, pourrait arrêter, et tous les pays du monde seraient-ils d'accord pour arrêter, et pourquoi arrêter", déclare-t-il. "Mais il y a beaucoup d'opinions différentes dans ce domaine."

Microsoft a investi dans ChatGPT

La position du milliardaire devenu philanthrope n’a pas de quoi surprendre. Bill Gates siège toujours au conseil d’administration de Microsoft, qui a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, l’éditeur de ChatGPT. Microsoft l’a même intégré à son moteur de recherche Bing. "De toute évidence, il y a d'énormes avantages à ces choses... ce que nous devons faire, c'est identifier les zones délicates", assure Bille Gate.

En mars dernier, dans un post de blog , Bill Gates avait affirmé que l’intelligence artificielle était aussi révolutionnaire que l’ordinateur. Interrogé en mars par un journal allemand, il avait comparé l’IA à l’invention d’Internet : "Jusqu’à présent, l’intelligence artificielle pouvait lire et écrire, mais ne pouvait pas comprendre le contenu. Les nouveaux programmes comme ChatGPT rendront de nombreux emplois de bureau plus efficaces, en aidant à rédiger des factures ou des courriels. Cela va changer notre monde." Selon lui, "l'IA peut réduire certaines des pires inégalités au monde" et son développement "est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l'ordinateur personnel, de l'internet et du téléphone portable."