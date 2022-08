Michel Berger : 30 ans après, l’héritage le mieux gardé de la chanson française

Il y a 30 ans, le 2 août 1992, Michel Berger était frappé par une crise cardiaque, pendant un match de tennis. L'auteur-compositeur-interprète laissait derrière lui douze albums studio, plus six composés pour France Gall, deux comédies muciales, et une patte musicale incomparable sur la variété française, qu'il a contribué, avec d'autres artistes, à moderniser, tout au long des années 70 et 80, en mêlant les influences de la tradition classique française et du "groove" à l'américaine.

A l'occasion des 30 ans de sa mort, un best-of sera publié à l'automne, ainsi que la première réédition de son album Puzzle, une symphonie instrumentale sortie en 1971. Une occasion rare, tant les projets autour du chanteur ont été rares ces 30 dernières années, faisant de chaque nouveauté un événement.

"Un dimanche au bord de l'eau", seule chanson retouchée après la mort de Berger

Depuis la mort de Michel Berger, sa veuve France Gall décédée en 2018, et aujourd'hui son fils, Raphaël Hamburger, gardent bien précieusement la "maison Berger", et défendent son héritage artistique.. quitte à ce que les contenus en lien avec sa musique soient disséminés au compte-gouttes. Chez Michel Berger, pas de pléthore de disques garnis de bonus et d'inédits : en 30 ans, seuls trois titres réellement inédits ont été publiés, "Comme des loups" en 1994 et "La fille au sax" en 2002.

Plus récemment, en 2015, dans le cadre de la comédie muciale Résiste basée sur les chansons du binôme Berger/Gall, France Gall a révélé un autre titre inédit, Un dimanche au bord de l'eau en 2015. "Son idée principale était de le placer dans un des albums "Beauséjour" (1980) ou "Beaurivage" (1981), mais à une époque où le vinyle est roi, l'artiste n'a pas assez de place pour exploiter la chanson", raconte le journaliste François Alquier dans le livre "Michel Berger, une vie en chansons". La création de ce titre est particulière : d'une démo piano-voix, les musiciens de la comédie musicale, dirigés par le producteur Bruck Dawit (qui partageait alors la vie de France Gall), font un morceau complètement nouveau. Même France Gall, qui n'avait pas chanté depuis vingt ans, pose sa voix sur les choeurs du titre.

Des remasteriations en 2002

Ce "Dimanche au bord de l'eau" est le seul et unique exemple d'une petite fantaisie que s'est permis l'entourage de Michel Berger. Au-delà, tout le reste reste d'une fidélité indéfectible au travail du musicien, y compris jusque dans la technique du studio : ses albums ont déjà fait l'objet de "remasterisations" (et encore, la dernière date de 2002) mais pas de "remixage". Une différence notable : la première est une forme de restauration, la seconde apporte un nouvel oeil artistique sur la musique. Pas question de toucher au mixage original des titres en studio.

A ces inédits, on peut ajouter deux coffrets, sortis respectivement en 1994 et en 2020, agrémentés de raretés (comme les titres issus du projet "Angélina Dumas")… et c'est à peu près tout. On est donc loin de ce qui se fait avec d'autres artistes, comme Johnny Hallyday, qui a déjà eu droit à deux albums posthumes en version symphonique, Claude François dont des versions remixées et rallongées de Alexandrie Alexandra et Magnolias For Ever ont été publiées , ou, pire encore, David Bowie, dont des versions alternatives ou des titres posthumes sont publiés sans discontinuer depuis sa disparition.

Les ayant-droits pointilleux sur les reprises

En revanche, les projets de reprises, eux, sont scrutés par les ayants-droit des artistes. Même si, en France, rien n'interdit à quiconque de reprendre des chansons de qui que ce soit (du moment que l'on paie des droits d'auteur), les ayants-droit conservent tout de même un "droit moral" sur l'oeuvre. C'est ainsi que, lorsque la chanteuse Jenifer a sorti un album de reprises de France Gall, celui-ci a été torpillé dans la presse par la principale intéressée. Résultat : Jenifer a cessé la promotion et interrompu la tournée.

Contrairement à un Goldman ou un Aznavour, les albums de reprises de Berger sont donc peu nombreux. Outre celui que la Star Academy lui a consacré en 2002, on peut compter sur les doigts de la main le nombre d'albums de reprises, le plus connu étant celui de Véronique Sanson en 1997, "D'un papillon à une étoile", le plus récent celui du batteur des Fatals Picards, Jean-Marc Sauvagnargues, "Ton piano danse toujours". Et, évidemment, un album de reprises "officiel" signé France Gall.

Un Starmania ultra-fidèle à la musique de Berger ?

L'autre événement qui ravira les fans de Michel Berger cet automne, c'est le retour sur scène de l'opéra rock Starmania, qu'il a composé en 1978 avec Luc Plamondon au livret. Reportée plusieurs fois en raison de la pandémie, cette nouvelle version mise en scène par Thomas Jolly et chorégraphiée par Sidi Larbi Cherkaoui, deux hommes de théâtre public, est dirigée musicalement par… Raphaël Hamburger et Bruck Dawit.

Pour l'heure, on ne sait pas si les deux musiciens se seront permis d'apporter une couleur musicale nouvelle à l'oeuvre, ou si, comme pour Résiste, la nouvelle version collera précisément aux arrangements d'époque – ce que laisse entendre une courte bande-annonce vidéo publiée lundi, présentant deux extraits de chansons très fidèles à leurs versions originales. Un "retour aux sources" musical est par ailleurs une probabilité non négligeable, quand on sait à quel point la version créée en 1993 après la mort de Michel Berger avait hérissé France Gall, et avait causé sa brouille avec Luc Plamondon. Pour trouver un accord, peut-être les ayants-droits ont-ils convenu de créer la version la plus fidèle à l'oeuvre originale.