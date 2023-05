Michelle Williams : "Je ne sais pas si j’aurais pu être aussi assoiffée de cinéma indépendant" sans "Dawson"

Le long et parfois douloureux processus de création artistique est brillamment mis en lumière dans "Showing Up" , qui sort au cinéma ce mercredi. La réalisatrice américaine Kelly Reichardt y raconte l'histoire simple et sensible de Lizzie, une sculptrice qui tente de renouer avec l'inspiration, à l'approche d'une grande exposition. Dans le rôle principal, on retrouve Michelle Williams. L'actrice, découverte Dawson, série culte des années 2000, a accordé un entretien à France Inter.

FRANCE INTER - Même s’il vous arrive aussi de jouer dans des blockbusters, vous êtes devenue depuis une quinzaine d’années l’une des principales têtes d’affiche du cinéma indépendant américain. Ça vous tient à cœur de contribuer à ce que ce genre de film existe encore ?

MICHELLE WILLIAMS : "Vous savez, le cinéma, c’est le premier endroit où je me suis vraiment sentie chez moi. Et le cinéma indépendant m’a immédiatement accueillie, m’a invitée à tenter ma chance. C’est la communauté avec laquelle j’ai le plus fort sentiment d’appartenance. Mais ce qui m’attriste, c’est que c’est vraiment très difficile de faire des films indépendants ces temps-ci aux États-Unis.

Les opportunités sont de plus en plus rares, car rassembler l’argent pour produire un film est devenu très, très difficile. On voit de plus en plus de réalisateurs indépendants contraints de se tourner vers la télévision ou même vers le cinéma commercial, tout simplement parce qu’ils doivent manger… Kelly Reichardt est donc plus que jamais une exception. Et vue la situation, je suis fière de m’engager dans ce type de projet, c’est vraiment un acte militant.

Le cinéma d’auteur semble être une passion de longue date…

"Tout à fait ! Tous ces films ambitieux qui composent le cinéma d’auteur, ce sont eux qui m’ont éduquée. Je me souviens de mes premiers émois de spectatrice. Je m’asseyais seule dans une salle de San Diego et je découvrais Atom Egoyan et plein d’autres cinéastes. À l’époque, ne serait-ce qu’assister à un échange entre le public et un réalisateur était déjà un rêve, alors travailler en tant qu’actrice sur des films si passionnants, avec des artistes aussi prestigieuses que Kelly Reichardt, c’est un accomplissement énorme pour moi."

Justement comment décririez-vous votre relation avec Kelly Reichardt ?

"C’est l’une de mes plus anciennes amies ! On s’est rencontrées il y a maintenant 15 ans. "Showing Up" est notre quatrième film. C’est la plus fructueuse relation professionnelle de toute ma vie. J’ai l’impression qu’on se nourrit artistiquement l’une l’autre. Quand je travaille avec Kelly, je progresse, je grandis, et je cherche toujours de nouvelles approches dans la façon d’interpréter des personnages, pour avoir quelque chose de frais à lui proposer si - je croise les doigts ! - elle décide de faire à nouveau appel à moi."

Je trouve Lizzie particulièrement touchante, parce que profondément honnête. Comment avez-vous abordé ce rôle ?

"Avec Kelly, on prépare les tournages toujours de la même façon. Elle me dit ce qu’elle a en tête et elle partage avec moi les films, les livres et les photographies qui l’ont inspirée. Elle n’est jamais explicite sur le rendu final, elle se contente de deux ou trois phrases, pas plus. Ça reste très évasif. Elle lance juste des pistes de réflexion, dans le but de trouver une esthétique commune. Et puis avec elle, on ne fait jamais de répétitions. C’est une communication non verbale en fait ! Parce que nous pensons toutes les deux qu’il faut tenter des choses AVANT d’en parler. On allume d’abord la caméra, et ensuite on peut avoir une conversation sur ce qu’on a filmé, parce que c’est devenu concret."

Dans ce film, vous jouez une artiste… et vous êtes vous-même une artiste. Y a-t-il selon vous une grande différence entre une actrice et une sculptrice, ou bien est-ce qu’au fond, c’est pratiquement la même démarche ?

"Dans les deux cas - préparer une exposition ou tourner un film - ça vous accapare et ça vous obsède pendant une longue période de votre vie. Ça requiert des efforts, et une forme de labeur particulièrement frustrante et même insatisfaisante avant de pouvoir commencer à façonner quelque chose. Et une fois qu’on maîtrise sa discipline, il faut sans cesse se demander comment dévier, comment se renouveler, comment rompre avec un certain classicisme. De ce point de vue, je pense donc qu’il y a une vraie connexion entre les arts plastiques et la comédie."

Est-ce que vous pouviez imaginer avoir à une carrière aussi fructueuse et diversifiée, lorsque, il y a vingt ans, vous étiez l’une des vedettes de la série "Dawson" ?

Jamais au grand jamais (rires) ! Mais je me sens toujours connectée à cette période de ma vie. Je pense vraiment que tout ce qui m’est arrivé depuis est la conséquence directe de ces six saisons de "Dawson". C’est grâce à cette série que j’ai pu entrer en contact avec mes metteurs en scène préférés, avec mes acteurs préférés. Et je ne sais pas si j’aurais pu être aussi intransigeante et assoiffée de cinéma indépendant si je n’avais pas passé ces six années et demi à tourner dans "Dawson", donc je suis très reconnaissante. Je ne peux d’ailleurs m’empêcher de penser que Dawson lui-même serait très jaloux de moi s’il savait que j’ai tourné avec Steven Spielberg car comme vous le savez, c’était son rêve !