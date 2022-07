Microplastiques en masse dans les océans : le danger pour l'homme minime "pour l'instant" assure un biologiste

Il y a entre huit et dix-huit millions de tonnes de plastique dans les océans selon l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer). Ce plastique ne disparaît pas, il se fragmente en micro-plastiques, des fragments de moins de cinq millimètres. Il y aurait 24 milliards de milliards de particules à la surface de l’eau selon l'Ifremer, soit cinq fois plus que la précédente estimation en 2014. "Les quantités avaient été largement sous-évaluées. C’est surtout une question de méthode d’évaluation : seulement 1.000 échantillons avaient été pris en compte, contre 8.200 aujourd’hui", précisent les biologistes.

Ces plastiques flottants sont particulièrement présents dans la Rade de Brest où "il y a sept microparticules par mètre cube alors que la moyenne est plutôt de 0,5", explique Arnaud Huvet, biologiste marin à l’Ifremer qui estime même que dans cette zone, la majorité des coquillages a au moins un microplastique dans le tube digestif. Il peut s’agir de plastiques très différents : du polystyrène, des fibres textiles comme des fragments de pneus.

Ces microplastiques ont aussi la particularité de véhiculer des polluants. "A leur confection, ils ont été bardés d’additifs, de plastifiants comme le bisphénol. Ces plastiques ont donc déjà, en leur sein, des polluants et en plus, quand ils sont dans l’eau de mer, ils ont la capacité de coller à leur surface des métaux lourds ou des dérivés d’hydrocarbures", décrit Arnaud Huvet.

Les polluants du plastique affectent la santé de l'animal marin

Tous ces produits chimiques se libèrent ensuite dans l'organisme au moment de la digestion. "On a vu des diminutions de respiration donc de consommation d’oxygène chez des huîtres, d’environ 20%. Cela va aussi perturber encore plus la prise alimentaire avec des diminutions de l’ordre de 50%", constate le biologiste.

Est-ce dangereux pour nous, qui mangeons ensuite ce poisson ou cette huître ? Le biologiste de l'Ifremer se veut rassurant : "Les niveaux de contaminations sur nos côtes, notamment dans la Rade de Brest, sont quand même très inférieurs à ceux qu’on peut trouver en Asie, dans le Golfe du Bengale. On est quand même à des teneurs très faibles de concentration. Je ne peux pas dire qu’il n’y a pas de danger mais je pense qu’il est pour l’instant minime".

Le biologiste précise que les microplastiques d'origine marine ne représentent que 7% des microplastiques qu'on ingère quotidiennement. Ils sont par exemple très présents dans les bouteilles d’eau.

Des pneus plus résistants pour avoir moins de microplastiques

L’Ifremer et d’autres laboratoires cherchent donc des solutions pour réduire cette pollution plastique dans les océans. "La meilleure option reste la prévention. Il faut réduire les déchets à la source, car il est absolument impossible d’aller ramasser tous ces déchets à de telles profondeurs", estime Michela Angiolillo, chercheuse à l’ ISPRA (Institute for Environmental Protection and Research ).

Arnaud Huvet explique que des travaux sont en cours sur les filtres de machines à laver, pour les rendre plus performants face aux microplastiques, c'est-à-dire éviter qu'ils ne laissent passer les résidus présents sur les vêtements et que ceux-ci s'échappent jusqu'à l'Océan. "Cela peut être efficace mais cela demandera sûrement de la manutention à la maison", modère le biologiste. Des entreprises cherchent aussi des solutions pour fabriquer des pneus qui s’usent moins vite. En 2016, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature avait déjà établi que les fibres textiles et les fragments pneumatiques représenteraient 80 à 90% des microplastiques présents dans les océans en 2040.