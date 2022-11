Midterms aux Etats-Unis : après l'espoir de la vague, la déception pour Donald Trump

C'est à peine une vaguelette, et certainement pas une vague rouge (la couleur du parti républicain). Elle est loin d'être à la hauteur des espoirs de l'ancien président qui s'était énormément investi dans la campagne, comme aucun de ces prédécesseurs lors d'élections de mi-mandat. Donald Trump avait apporté son soutien à plus de 200 candidats et multiplié les meetings, en particulier en fin de campagne.

Le résultat est décevant : nombre des poulains de Donald Trump ont essuyé des échecs. Il y a certes quelques succès, comme JD Vance élu sénateur dans l'Ohio, ou la très extrémiste Marjorie Taylor Greene confirmée en Georgie. Et les Républicains semblent donc pouvoir récupérer la majorité à la Chambre des Représentants d'une courte tête, une poignée de sièges.

Échec de plusieurs "bébés Trump"

Mais il y a beaucoup de revers pour les "bébés" Trump. Le plus cinglant s'est produit dans l’État clé de Pennsylvanie : double échec pour les candidats soutenus par l'ancien président, échec pour Mehmet Oz pour le poste de sénateur, échec encore plus net pour Doug Mastriano candidat au poste de gouverneur. Les poulains du milliardaires échouent également dans le New Hampshire, le Maryland ou l’État de New-York.

Et ils sont mal embarqués en Arizona, où les décomptes sont encore en cours : l'une des égéries du trumpisme, Kari Lake, n'est pas du tout assurée d'emporter le poste de gouverneur. Et le siège de sénateur semble promis au démocrate Mark Kelly.

La poussée du rival Ron DeSantis

Pour ne rien arranger aux affaires de l'ancien président, ses rivaux au sein du parti républicain ont marqué des points lors de ces élections de mi-mandat . Car Donald Trump a beau conserver une base de partisans très solide et totalement acquise à sa cause, il ne fait pas l'unanimité au sein de son parti. Et plusieurs figures pourraient se dresser en travers de sa route si, comme on lui en prête l'intention, il se porte candidat pour redevenir président en 2024.

Le premier de ces rivaux, c'est Ron DeSantis, 44 ans. Brillamment réélu gouverneur de Floride avec près de 60% des voix. C'est un succès majeur dans un État longtemps aux mains des démocrates. DeSantis a su séduire les électeurs de la communauté hispanique, par exemple dans le comté de Miami Dade. Or ces électeurs latino sont l'une des clés de la présidentielle dans 2 ans. DeSantis incarne l'aile conservatrice du parti républicain : cet ancien militaire défend les valeurs de la famille traditionnelle, il se pose en rempart contre l'immigration, il a fait voter un texte qui interdit d'aborder les questions de genre à l'école. Il incarne parfaitement la ligne idéologique principale des Républicains aujourd'hui, mais sans les excès ou la vulgarité de Trump. Sa victoire très nette donne à DeSantis un tremplin idéal pour se lancer.

D'autres rivaux potentiels de l'ancien président ont également gagné lors de ces Mid Terms : Brian Kemp, élu gouverneur de Géorgie contre l'une des figures du parti démocrate Stacey Abrams, ou Greg Abbott, réélu gouverneur au Texas.

Le déni de réalité de l'ancien président

Bien entendu, Donald Trump va toutefois continuer de voir Midi à sa porte. Avant même les premiers résultats fiables, il a prononcé un discours annonçant des "succès fabuleux" et avançant des chiffres totalement fantaisistes. Un discours d'ailleurs boycotté par les grandes chaines de télévision américaine.

Il y a fort à parier que l'ancien président demeure dans le déni de réalité, et refuse d'admettre que ces élections de mi-mandat n'ont pas apporté aux Républicains le succès qu'il leur avait promis. Et le succès qu'ils pouvaient légitimement espérer vu le faible taux de popularité de Joe Biden et compte tenu que les élections de mi-mandat sont presque toujours porteuses d'un fort mouvement de balancier. Il est également probable que Donald Trump conteste certains résultats, comme il y a deux ans. Ce sera potentiellement le cas dans les États où il ne supporte pas la défaite : l'Arizona ou le Michigan. Il reste donc tout aussi probable qu'il persiste dans son intention de se déclarer candidat à la présidentielle de 2024 ; il semble même décidé à le faire dès le 15 novembre depuis sa résidence de Floride de Mar-a-Lago.

Mais Donald Trump pourra toujours dire, le fait est là : cette victoire mi-figue mi-raisin pose sérieusement question sur son "flair politique" et sa capacité à l'emporter dans deux ans car il agit comme un repoussoir auprès de nombreux électeurs, en particulier chez les femmes. Et ça ne va certainement pas échapper aux bailleurs de fond du parti républicain