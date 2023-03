Migrations, emploi, santé : l’impact social du changement climatique décrypté par des membres du Giec

"Le climat ce n'est pas juste un problème d'environnement, tous les grands enjeux politiques, économiques, sociaux qui vont traverser le XXIème siècle vont être transfigurés par la question du changement climatique", a déclaré ce mercredi François Gemenne, membre du Giec, sur France Inter . Parmi ces défis, l'impact social du réchauffement climatique est donc crucial.

Comment la hausse du niveau des mers et la multiplication des événements climatiques extrêmes, comme les canicules, fragilisent les populations les plus précaires ? Sont-elles d'ailleurs les seules concernées ? Quel est l'impact de cette vulnérabilité sur le reste de la population mondiale ? Éclairage avec deux co-auteurs des rapports du Giec, François Gemenne, spécialiste de la gouvernance climat et des migrations, et Alexandre Magnan, spécialiste des questions de vulnérabilité et d’adaptation climatique a l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales).

Publicité

Le changement climatique, "un facteur déjà majeur de déplacement dans le monde"

L'un des premiers impacts du réchauffement climatique sur l'homme est le déplacement des populations. "On a volontiers tendance à parler de ces réfugiés climatiques comme si c'était un risque futur" mais "déjà aujourd'hui c'est un facteur majeur de déplacement et de migrations dans le monde", détaille François Gemenne. En 2021, 23,7 millions de personnes ont été déplacées en raison de catastrophes naturelles (cyclones, inondations, sécheresse), sur 59,1 millions de déplacés.

Souvent, conflits et catastrophes naturelles vont de pair. Ainsi, l'Éthiopie, en proie à une grave sécheresse et à un conflit dans la région du Tigré a enregistré à elle-seule 5 millions de déplacés en 2021, un record pour un seul pays. Même chose au Sahel, où "70% de la population dépend de l'agriculture de subsistance", laquelle est très vulnérable au changement climatique, explique François Gemenne. Pour cette raison, "une partie des migrants dits économiques qui arrivent en Europe, on pourrait les appeler aussi des migrants climatiques".

Des conséquences sur la santé publique et l'emploi

Le changement climatique est également un danger pour la santé publique. "Au Sud, ce sont essentiellement des maladies transmises par des moustiques qui changent de distribution géographique. Ici en France, c'est une augmentation des maladies cardiovasculaires ou des allergies, ou la recrudescence de la maladie de Lyme", explique François Gemenne. Les tiques, qui apprécient les climats plus chauds et plus humides, prolifèrent. Les canicules sont également particulièrement meurtrières. Celle de 2022 a provoqué environ 10.000 décès en excès entre juin et septembre, selon Santé Publique France.

Le changement climatique entraîne également une transformation du marché de l'emploi, "Il y a des emplois qui seront menacés par la transition énergétique, dans des entreprises directement liées aux énergies fossiles, et qui seront directement compensés par des emplois verts, des nouveaux emplois que la transition énergétique va créer", ajoute encore François Gemenne. Si la création de nouveaux emplois dans le cadre de la transition écologique et énergétique devrait au moins compenser la suppression d'emplois, "toute une série de conditions de travail vont [également] être profondément transformées par les impacts du changement climatique." "Est-ce qu'on va encore faire des chantiers en plein après-midi quand il fera 40 degrés, est-ce qu'on pourra encore courir le Tour de France sous ces températures ?"

"L'adaptation est aussi un enjeu très fort pour les pays développés"

Traditionnellement, les négociations internationales sur le changement climatique tournent autour du financement de l' "adaptation", c'est-à-dire de la réponse aux impacts climatiques, des pays en développement par les pays développés. L'argument de fond : les pays les plus pauvres sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, alors qu'ils émettent très peu de gaz à effet de serre.

"Ce qui est nouveau dans ce 6ème cycle de rapports du Giec (de 2021 à 2023), c'est la dimension sociale, d'équité" intégré par les scientifiques, analyse Alexandre Magnan, co-auteur du rapport spécial du Giec "Océan, cryosphère et changement climatique" et du rapport principal de 2022. Le dernier rapport de synthèse du Giec à destination des décideurs politiques indique en effet que : "donner la priorité aux processus d'équité, de justice climatique, de justice sociale et d'inclusion est capital pour permettre des actions d'adaptation et d'atténuation [du changement climatique] ambitieuses (…) Les résultats de l'adaptation [au changement climatique] sont améliorés par un soutien accru aux régions et aux personnes les plus vulnérables aux risques climatiques."

Si les pays du Sud restent les plus vulnérables, "même dans les sociétés développées, on a des problèmes d'équité sociale, qui se traduisent en termes de risques climatiques, et donc l'adaptation est aussi un enjeu très fort pour les pays développés", poursuit Alexandre Magnan. Il donne l'exemple de l'Ouragan Katrina, qui a touché la Nouvelle-Orléans en 2005, ou de la tempête Xynthia en France en 2010, qui a fait 53 morts et plus de 500.000 sinistrés.

"Quand je vois les courbes d'élévation du niveau de la mer, la question du retrait stratégique par exemple va s'imposer assez lourdement, au Sud comme au Nord. Les gens qui aujourd'hui n'habitent pas sur le littoral, devraient se sentir concernés par ce qui se passe sur le littoral, car à un moment donné potentiellement, ils seront des zones d'accueil", explique-t-il. Ainsi, "on sort de la vision assez archétypale du passé, selon laquelle l'adaptation au changement climatique est un problème des pays pauvres, et ne s'exprime que très marginalement dans les pays plus aisés".

A l'échelle internationale, la question des effets transfrontaliers s'impose : "on a tous intérêt à s'aider les uns les autres, car c'est ce qui permettra à chacun de réduire ses niveaux de risque", explique-t-il. Toutefois, "ce message là n'est pas encore passé dans la sphère des négociations climat, de manière concrète, je veux dire". "Cette arène reste dans une dimension financière de la question de l'adaptation alors qu'on devrait aller beaucoup plus vers de la coopération", conclut-il.