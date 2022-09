Mille Bornes, Monopoly : quand les jeux de société se mettent à la sobriété

Un gros train à vapeur muni d’une locomotive, symbole d’un chemin de fer d’antan, pourrait-il devenir un train électrique moderne sur le plateau de l’un des plus célèbres jeux de société, le Monopoly ? Depuis quelques années, les éditeurs de jeux réfléchissent à intégrer les économies d’énergie et la sobriété énergétique dans leurs créations.

Celui qui s’y est mis de la façon la plus évidente, c’est le Mille Bornes, le jeu automobile par essence (vous l’avez ?). Créé en 1954, à l’époque où l’automobile était symbole d’avenir, le jeu a pour but de faire le plus de kilomètres possible avec son automobile, sans se faire surprendre par une panne d’essence ou un accident – sous peine de devoir désespérément attendre le moment où vous disposerez d’une carte "plein d’essence" pour repartir.

Versions "Green"

En 2021, Dujardin, éditeur du Mille Bornes, a présenté une version "green" du jeu. Le but du jeu est toujours le même : être le premier ou la première à faire atteindre 1000km à son compteur automobile. Pas question de moins rouler, donc, mais de nouvelles cartes "attaque" et "défense" : la panne d’essence fait place à la panne d’électricité, la "crevaison" est remplacée par le pic de pollution, et on y remédie avec la botte secrète "Covoiturage". Pour le reste, les règles du jeu ne changent pas – mais le jeu a le mérite de mettre dans l’esprit des plus jeunes des termes plus éco-responsables, et de présenter un sabot en carton et non en plastique.

Dans le même esprit, le jeu de cartes "Parent épuisé", qui promet aux parents un moment de paix en proposant aux enfants des petites activités, s’est décliné dans une version "green" où les jeux et activités sont dédiées à apporter aux enfants une première conscience éco-responsable.

Éditeurs de jeux engagés

Ces touches vertes dans des jeux déjà existants sont loin de l’esprit de certains jeux, plus engagés dans l'écologie : c’est le cas par exemple de Terrabilis, sorte de Monopoly écolo, dans lequel chaque joueur dirige un pays et doit faire les meilleurs choix possibles adaptés au développement durable tout en préservant les infrastructures du pays.

Dans le même esprit, l’éditeur de jeu Bioviva promeut des jeux éco-responsables : leur jeu phare, lui-même nommé Bioviva, est un mélange de défis nature et de questions sur la planète. Depuis, l’entreprise, qui conçoit ses jeux à Montpellier et les fabrique dans la Drôme, assurant avoir une production éco-responsable, a développé toute une gamme de jeux reprenant les thèmes de la nature, de la faune et de la planète.

Un Monopoly "Go Green" où l'on construit des serres

Et quid du Monopoly ? Le jeu, symbole du capitalisme tel qu’on le voyait dans les années 1920 et 1930, a peu évolué dans ses règles depuis – tout au plus, la version française a vu ses cartes "caisse de communauté" évoluer dans le sens de l’économie solidaire, suite à un sondage réalisé en 2019 auprès des internautes. Aux États-Unis en revanche, une version "Monopoly Go Green" dispose de jetons en bois, et on n’y construit plus des maisons et des hôtels, mais… des serres.