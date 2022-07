Minecraft : l'émouvante vidéo d'adieu du youtubeur Technoblade, décédé d'un cancer à 23 ans

Il était l'un des youtubeurs jeux-vidéo les plus populaires aux États-Unis. Le vidéaste Technoblade, spécialiste du jeu Minecraft, est mort jeudi d'un cancer généralisé diagnostiqué depuis un an, à l'âge de 23 ans. Sa disparition a été annoncée par sa famille, à travers sa chaîne Youtube, dans un message émouvant, lu par son père, dans lequel il fait ses adieux à sa communauté, constituée de plusieurs millions d'abonnés.

La vidéo, intitulée "so long nerds" ("adieu les geeks"), commence avec un homme assis sur une chaise, avec un t-shirt noir sur lequel est inscrit "Technoblade". Il se présente comme son père : "Il a écrit un message et il m'a demandé de vous le lire." Des images du jeu Minecraft apparaissent.

Un message lu par son père

"Salut tout le monde, c'est Technoblade. Si vous regardez ceci c'est que je suis mort", commence d'emblée la vidéo. Lui qui a toujours préservé sa vie privée, sans jamais communiquer son vrai nom ni montrer son visage, se présente à sa communauté : "Mon vrai nom est Alex." Puis il remercie tous ceux qui l'ont soutenu au fil des ans, en particulier financièrement avec des dons, des achats de goodies, qui permettront à ses frères et sœurs de payer leurs études supérieures.

"Si j'avais la possibilité de vivre à nouveau 100 vies, je crois que je choisirais d'être Technoblade à chaque fois. C'était les plus belles années de ma vie. J'espère que vous avez aimé mes vidéos et que j'ai réussi à faire rire certains d'entre vous", conclut-il sur des photos de lui dévoilant son visage à sa communauté pour la première fois.

Une jeune légende de Youtube

Moins de 24 heures après la publication, la vidéo comptabilise déjà plus de 16 millions de vues sur Youtube et sur les réseaux sociaux des témoignages sont partagés à travers le monde pour saluer la mémoire de celui qui en l'espace de neuf ans (il a ouvert sa chaîne à l'âge de 14 ans) est devenu l'un des vidéastes jeu vidéo les plus suivis. L'ensemble de ses vidéos, focalisées principalement sur Minecraft et son avatar de roi cochon, dépasse le milliard de vues.

Il avait d'ailleurs annoncé dans une vidéo en août 2021 avoir découvert, suite à une douleur au bras qui l'a conduit à faire des examens à l'hopital, qu'il souffrait d'un cancer généralisé. Très confiant, il communiquait sur ses chimiothérapies. Dans une vidéo suivante il avait lancé une opération d'appel aux dons pour la lutte contre le cancer, avec succès puisqu'il avait récolté plus de 320 000 dollars en seulement quatre heures.