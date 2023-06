Mini-tornade, grêle, arbres arrachés : retour EN IMAGES sur la vague d'orages qui a frappé la France

Le déluge. Voilà ce qu'a connu une partie de la France ce dimanche. Une vague d'orages a traversé certaines régions du pays, des Hauts-de-France au Sud-Ouest, causant en Normandie et en Ile-de-France des inondations, une mini-tornade, des perturbations dans la circulation des trains ainsi que des coupures de courant. Des vidéos et photos impressionnantes ont circulé sur les réseaux sociaux. Retour en images sur ces intempéries, qui sont pas terminés puisque 15 départements du Poitou-Charentes à la Champagne sont en vigilance orange aux orages ce lundi.

"Episode tornadique" en Seine-Maritime

La Normandie a été particulièrement touchée dimanche. D'après Météo France, un "épisode tornadique" sur la commune d'Yvetot en Seine-Maritime, a été constaté. Selon la préfecture, la commune de Motteville a elle aussi été frappée par le phénomène, arrachant notamment la toiture d'une entreprise.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont montré des rues du centre-ville de Dieppe (Seine-Maritime) transformées en torrents. Selon la préfecture de Seine-Maritime, les pompiers ont effectué 81 interventions dimanche, principalement liées aux inondations dans les secteurs de Dieppe et Bacqueville-en-Caux.

Des grêlons de près de 5 cm dans le Cher

Dans la région Centre-Val de Loire, des rafales de vent à 105 km/h ont été enregistrées à Orléans, et des grêlons "de 2 à 4 cm" sont tombés dans le Cher, selon Météo-France. Des chutes de grèles ont également été constatées en Haute-Vienne.

La foudre a frappé également la Bourgogne, notamment la Saône-et-Loire. Un moment immortalisé par exemple au Creusot par un photographe.

Arbres arrachés et coupures de courant en région parisienne

La région parisienne n'a pas été épargnée. Le vent a soufflé fort à Paris, avec une rafale enregistrée à 99 km/h par Météo-France à sa station du parc Montsouris, dans le sud de la capitale. Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents , annonce également que des rafales à 105km/h ont été enregistrées à l'aéroport d'Orly et même à 123km/h au sommet de la Tour Eiffel.

Ces orages ont vraisemblablement provoqué des coupures de courant en Ile-de-France, avec 11.000 foyers sans électricité dans le Val-d'Oise, qui ont été en grande partie réalimentés dans la soirée, a annoncé le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE. Ces évènements météorologiques ont aussi perturbé "l'ensemble du réseau ferroviaire sur l'Ile-de-France et le grand bassin parisien" dans la soirée avec un "grand nombre d'incidents", selon un porte-parole de la SNCF. Avant le passage des orages, la Ville de Paris avait fermé en milieu d'après-midi ses parcs, jardins, squares et cimetières.

Dans le Val-de-Marne, notamment à Maisons-Alfort, plusieurs arbres sont tombés sur la chaussée.

Suites aux orages et vents violents, plusieurs arbres sont tombés dimanche dans la ville de Maisons-Alfort (Val de Marne). © Maxppp - Jean-Baptiste Quentin

Ce type d'intempérie réserve également son lot de magnifiques clichés. C'est le cas avec cette photo exceptionnelle de la foudre frappant le paratonnerre de la tour Eiffel dimanche en début de soirée.

Innondations sur la N118

Sur la nationale 118, qui permet d'atteindre la capitale par le sud, des inondations ont bloqué la circulation à hauteur de Bièvres (Essonne), selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, confirmées par la préfecture qui a précisé que la direction des routes d'Ile-de-France (Dirif) était sur place. En début de soirée, les pompiers du Val-d'Oise avaient dénombré une centaine d'interventions en cours, principalement liées au vent (chute d'objets, fils électriques...).

Circulation des trains interrompue ce lundi entre Besançon et Belfort

Dans le sud, un violent orage a touché dimanche le Tarn-et-Garonne, notamment Montauban. Selon le site spécialisé Météo Express, 30 mm de pluie sont tombées en une douzaine de minutes avec de la grêle et des rafales à 113km/h.

Ce lundi, les conséquences des orages se sont sentir. La circulation des trains est actuellement interrompue dans les deux sens entre Besançon et Belfort après la chute d'un arbre sur une caténaire. Selon France Bleu Besançon, l'alimentation électrique est coupée. Des cars de substitution sont mis en place. C'est un arbre, frappé par la foudre à Clerval (Doubs), qui a provoqué l'interruption du trafic. La reprise de la circulation est estimée aux alentours de 16 heures.

Prudence toujours de mise lundi dans certains départements

Après quelques heures de répit, les orages vont faire leur retour lundi. Quinze départements du sud-ouest au nord-est de la France sont classés pour le moment en vigilance orange, où de violents orages et des rafales de vent de plus de 100 km/h sont attendus localement, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin. Sont concernés les départements de l'Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d'Or, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Deux-Sèvres, Vienne et l'Yonne. Les départements limitrophes à ces derniers sont eux placés en vigilance jaune, et peuvent connaître des orages localement forts.

"Des orages remontent actuellement sur le pays du sud-ouest vers le nord-est. Les orages les plus violents sont attendus cet après-midi sur un axe allant du Poitou-Charentes à la Champagne", avertit Météo France. "Situation fortement orageuse d'été nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents, notamment de forts cumuls de pluie en peu de temps, de chute de grêle, associés à une forte activité électrique, voire de fortes rafales de vent pouvant localement dépasser les 100 km/h en rafales", poursuit Météo-France. Ces orages s'accompagnent de "fortes pluies, d'un risque de fortes chutes de grêle ou de gros grêlons, de fortes rafales de vent" et "d'une activité électrique importante", selon le bulletin qui précise que "les orages s'évacuent vers les Ardennes et la Lorraine en soirée ou en cours de nuit de lundi à mardi en perdant peu à peu de leur virulence".