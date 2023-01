Ministères aspergés de peinture orange : qu'est-ce que le collectif Dernière rénovation ?

Après Matignon et Bercy, des militants du collectif Dernière Rénovation ont aspergé ce vendredi 6 janvier le ministère de la Transition écologique de peinture orange. Sur Twitter, ils dénoncent l'absence de "mesures politiques conséquentes" en matière d'écologie. Mais qui sont-ils ? Quel est leur combat ? Une militante témoigne.

Un mouvement écologiste

"Nous sommes la dernière génération capable d'empêcher un effondrement sociétal". Voici ce qu'on peut lire sur la page d'accueil du site de Dernière Rénovation. Le mouvement écologiste est né en avril 2022. Fondé par des anciens d'Extinction Rebellion, il a rejoint le Réseau A22, mouvement international présent dans 11 pays occidentaux. Dernière Rénovation s'inscrit dans "un mouvement international de résistance civile" qui vise à alerter, sous la forme d'un décompte en nombre de jours, contre le "désastre climatique en cours".

Le nombre de militants n'est pas précisément connu, mais ils sont "plusieurs centaines", selon Anne, 24 ans, militante, contactée par France Inter. La jeune femme a notamment participé au blocage des Champs-Élysées, le 8 décembre dernier. Comme d'autres, elle a décidé de rejoindre le mouvement il y a quelques mois, lassée de "l'inaction climatique" du gouvernement : "Je me suis dit que, malheureusement, on n'avait pas le choix que d'en venir à la perturbation. C'est peut-être la seule chose qui peut faire bouger les lignes et avoir un impact".

Leur priorité numéro 1 : la rénovation énergétique

Dernière Rénovation a une unique revendication : que le gouvernement s'engage à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier d'ici à 2040. "L'aspect global et performant est très important", explique Anne. La militante écologiste reproche au gouvernement de ne pas aller au bout des choses : "Souvent, quand le gouvernement parle de rénovation des bâtiments, seules les fenêtres sont remplacées. Le problème, c'est que si l'on isole pas les murs à côté, ça ne sert à rien de mettre du double-vitrage".

Des actions coup de poing

La stratégie de Dernière Rénovation consiste à multiplier des actions de désobéissance civile non-violentes. L'objectif ? sensibiliser le public face à l'urgence climatique. Les militants s'engagent pour la première fois sur le terrain le 1er avril 2022 en bloquant le périphérique parisien pendant une trentaine de minutes. Depuis, des actions plus spectaculaires ont été organisées, notamment lors d'évènements sportifs majeurs.

Ainsi le 3 juin 2022, Alizée, 22 ans, s'attache le cou au filet du court de tennis en pleine demi-finale hommes de Roland-Garros. Elle porte un tee-shirt sur lequel on peut lire : "Il nous reste 1 028 jours". Une référence au délai avant lequel il faudrait, selon les experts du Giec, inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre pour conserver une planète vivable. L'image de cette jeune femme interrompant le match a été largement médiatisée, mettant sous le feu des projecteurs ce jeune collectif.

Dernière Rénovation s'est également invité suyr le Tour de France cet été. Le 12 juillet 2022, neuf militants se sont assis sur la route, interrompant la 10e étape de la Grande boucle pendant environ un quart d'heure et bloquant les coureurs. La manifestation, accompagnée de fumigènes, a été revendiquée dans la foulée sur le compte Twitter du collectif, alimenté après chaque action.