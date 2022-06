Ministre défaite, plus jeune élu de la Ve République : les résultats des législatives en outre-mer

Ce sont les premiers résultats à tomber. En raison du décalage horaire, on connaît déjà l'issue de ces élections législatives dans les territoires d'outre-mer. A peine nommée, la ministre Justine Benin est battue et devra quitter le gouvernement. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane restent majoritairement à gauche et, en Polynésie française, l'un des députés élu pourrait devenir l'un des plus jeunes de l'hémicycle.

Lourde défaite Justine Benin

La journée a mal commencé pour le camp présidentiel avec la défaite, en Guadeloupe, de la secrétaire d'État à la Mer Justine Benin, battue dans la deuxième circonscription, avec 41,35 % des voix derrière Christian Baptiste (DVG), soutenu par la Nupes et élu avec 58,65 %. Conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par Emmanuel Macron, Mme Benin devra, à peine nommée, quitter le gouvernement.

Dans la quatrième circonscription de l'île, sans suspense, Elie Califer, soutenu par la Nupes, a été élu avec 100% des suffrages exprimés. Il était le seul candidat en lice après le désistement de son adversaire, l'ancienne ministre du gouvernement Fillon, Marie-Luce Penchard. Au total, huit des neuf candidats soutenus par la Nupes ont été élus en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, qui restent donc majoritairement à gauche. Outre celui de Justine Benin, la République en marche perd un siège en Guyane et un autre en Guadeloupe.

La Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, qui avaient largement voté pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle, ont élu dimanche trois députés macronistes tandis que les électeurs Polynésiens ont élu trois candidats indépendantistes soutenus par la Nupes.

Plus jeune élu de l'hémicycle ?

A noter aussi en Polynésie, l'élection de l'indépendantiste Tematai Le Gayic, soutenu par la Nupes dans la première circonscription. Il bat Nicole Bouteau, soutenue par le parti présidentiel et pourtant largement en tête au premier tour et qui pourrait ainsi devenir, à 21 ans, le plus jeune député de l'histoire de la Vème République. Il reste toutefois en métropole encore deux candidats en lice plus jeunes que lui.

Né en 2000 à Papeete, il a grandi à Tubuai, une île de l'archipel des Australes, puis à Tahiti. Titulaire d'une double licence en sciences politiques et en histoire à l'université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, il avait intégré un master de recherches en sciences politiques à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), suspendu pour mener campagne en Polynésie.

L'accession à la pleine souveraineté de la Polynésie française constitue le socle de son engagement politique. Il souhaite aussi protéger l'emploi local et la terre, ainsi que proposer une citoyenneté maohi. Il milite aussi pour l'adaptation des études supérieures aux réalités polynésiennes et pour la protection de l'environnement. Excellent orateur en français comme en tahitien, il a plusieurs fois été primé lors de concours de déclamation et de danse tahitienne.