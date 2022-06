Ministres, personnalités : les 30 résultats à retenir de ce premier tour des législatives

Secouée par la Nupes au premier tour dimanche des élections législatives, la majorité présidentielle repart ce lundi en campagne pour tenter de conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale lors du second tour dans une semaine. La coalition présidentielle, réunie sous l'étiquette Ensemble !, a devancé la gauche unie d'un peu plus de 21.000 voix seulement, selon les résultats du ministère de l'Intérieur , sur 23,3 millions de votants au premier tour (25,75% des voix, contre 25,66% pour la Nupes) et garde l'avantage dans les projections des 577 sièges de députés.

Mais le suspense est total pour savoir si Emmanuel Macron parviendra, deux mois après sa réélection, à conserver une majorité absolue de 289 sièges, lui permettant de faire voter ses réformes, à commencer par celle des retraites. Les différents instituts donnent le camp Macron dans une fourchette de 255 à 295 sièges, quand la gauche (LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée sous la bannière Nupes, est évaluée entre 150 à 210 sièges. Ministres en difficulté, personnalités éliminées ou réélues du premier coup : voici les quarante résultats à retenir de ce premier tour.

Publicité

Élisabeth Borne, en danger dans le Calvados

En tête dans la sixième circonscription du Calvados, la Première ministre, ex-ministre du Travail, est qualifiée au second tour avec 34,32% des suffrages devant le candidat de la Nupes (24,53%).

Amélie de Montchalin, en difficulté dans l'Essonne

Dans la sixième circonscription de l'Essonne, avec quasi dix points de retard sur son adversaire du second tour, la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires est en mauvaise posture (31,46%). Ballotage défavorable, donc, pour Amélie de Montchalin face au socialiste Jérôme Guedj qui arrive en tête avec 38,31% des voix.

Marine Le Pen, quasi réélue dans le Pas-de-Calais

L'ex-candidate à la présidentielle, candidate à sa succession dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, arrive très largement en tête avec 53,96% des suffrages exprimés, devant la candidate de la Nupes, Marine Tondelier. La candidate de Ensemble ! arrive troisième avec 12,32% des voix.

Jean-Michel Blanquer, éliminé dans le Loiret

L'ancien ministre de l'Éducation nationale n'a pas réussi son pari . Critiqué pour son "parachutage" à Montargis, Jean-Michel Blanquer est éliminé dès le premier tour, arrivé troisième face aux candidats RN et de la Nupes.

Éric Zemmour, éliminé dans le Var

Pari raté également pour l'ancien polémiste d'extrême droite. Éric Zemmour, candidat dans la quatrième circonscription du Var , n'arrive pas à franchir les portes du second tour et se retrouve éliminé dès le premier, derrière la candidate du parti présidentiel, Sereine Mauborgne, et le RN Philippe Lottiaux.

Damien Abad, bien en avance dans l'Ain

Candidat à sa réélection, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées arrive en tête dans sa circonscription, la cinquième de l'Ain, arrive en tête (33,38% des voix) et se retrouve en ballotage face à la candidate de la Nupes, Florence Pisani (23,54%). Transfuge de LR à LREM de quelques semaines, le ministre est conteste des accusations de viol.

Gérald Darmanin, à l'aise dans le Nord

Candidat à sa réélection dans la dixième circonscription du Nord, le ministre reconduit de l'Intérieur, Gérald Darmanin (39,11%) est en ballotage favorable face à la candidate de la Nupes, Leslie Mortreux (23,08%).

Olivier Véran, très bien positionné en Isère

Situation très favorable pour l'ancien ministre de la Santé, désormais en charge des Relations avec le parlement. Dans la première de l'Isère, Olivier Véran récolte 40,50% des suffrages, devant la candidate de la Nupes, Salomé Robin (36,86%).

Gabriel Attal, en ballotage très favorable dans les Hauts-de-Seine

Un temps donné élu dès le premier tour dimanche soir, l'ancien porte-parole du gouvernement Gabriel Attal devra finalement passer par un second tour, mais en ballotage très favorable (48,06%) devant Cécile Soubelet, candidate de la Naupes (30,75%).

Olivier Dussopt, en ballotage en Ardèche

Il faisait partie des quinze ministres en lice pour ce premier tour. Celui qui aura la lourde tâche de porter la réforme des retraites dans le gouvernement d'Elisabeth Borne se retrouve en tête (30,04%) devant le candidat de la Nupes Christophe Goulouzelle (23,58%). Candidat à sa réélection, Olivier Dussopt était jusqu'ici élu sous la bannière socialiste.

Clément Beaune, en difficulté à Paris

La situation est délicate pour le ministre Clément Beaune et son poste gouvernemental en sursis. Le macroniste arrive en deuxième position (35,81%) derrière Caroline Mécary, candidate de la Nupes (41,40%).

Richard Ferrand, talonné dans le Finistère

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand est talonné dans la sixième circonscription du Finistère. Avec 33,56% des suffrages, il devance de quelques points son adversaire de la Nupes, Mélanie Thomin (31,16%).

Christophe Castaner, tout juste en tête dans les Alpes-de-Haute-Provence

L'ancien ministre de l'Intérieur, patron du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale, candidat à sa réélection dans la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, est tout juste en tête avec 30,16% des voix, devant Léo Walter, candidat de la Nupes (29,30%).

Emmanuelle Wargon, largement battue dans le Val-de-Marne

L'ancienne ministre du Logement et candidate Ensemble ! est arrivée troisième avec 18,93% des suffrages exprimés, derrière les candidats LR et Nupes. Elle est battue par Michel Herbillon, candidat LR (37,48%) et Erik Pagès, candidat Nupes (28,16%).

Éric Woerth, en tête dans l'Oise

Transfuge de LR à LREM, l'ancien ministre sarkozyste Éric Woerth arrive en tête avec 27% des suffrages au premier tour devant les 24,15% de la candidate RN, Audrey Havez.

Patrick Mignola, en difficulté en Savoie

Le chef de file des MoDem à l'Assemblée nationale est menacé dans sa circonscription, la quatrième de Savoie. Il est deuxième derrière la Nupes, 26,21% contre 34,45% pour l'union de la gauche et son candidat Jean-François Coulomme.

Danièle Obono, réélue à Paris

Dans l'est parisien, Danièle Obono, candidate de la Nupes, remporte de nouveau la 17e circonscription de Paris (19 et 20e arrondissements) avec 57,07% des suffrages, loin devant Kolia Bénié de Ensemble !. Dans la sixième circonscription, Sophia Chikirou (LFI) est elle aussi élue dès le premier tour.

Julien Bayou, largement en tête à Paris

Porté par l’union de la gauche, le numéro 1 d’Europe écologie-Les Verts se qualifie haut la main pour le second tour de l’élection législative dans la cinquième circonscription de Paris, avec 48,88% des voix. Il arrive devant Elise Fajgeles, candidate macroniste. Autre joli coup à Paris, celui de Sandrine Rousseau : l'écoféministe, ex-candidate à la primaire écoloigiste, obtient un peu moins de 43% des voix et arrive en tête au premier tour.

Alexis Corbière, réélu en Seine-Saint-Denis

Pas de second tour dans la septième circonscription de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, figure de la France insoumise, est réélu dès le premier passage avec 62,94% des voix. La candidate du parti présidentiel, Marie-Laure Brossier, arrive loin derrière avec 15,99% des suffrages.

Adrien Quatennens, très en avance dans le Nord

Autre visage de la France insoumise, Adrien Quatennens est bien parti pour être réélu dans le Nord, arrivé premier avec 52,05% devant la candidate du parti présidentiel, Vanessa Duhamel (21,07%).

Manuel Bompard, largement en tête dans les Bouches-du-Rhône

Successeur de Jean-Luc Mélenchon dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, celui qui fut aussi son directeur de campagne pour la campagne présidentielle arrive largement en tête avec 56,04% des voix. Ballotage largement favorable face à Najat Akodad, candidate du parti présidentiel (14,88%).

Olivier Faure, largement en tête en Seine-et-Marne

Le patron du Parti socialiste, l'un des artisans de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale, alliance de la gauche pour ces législatives, se retrouve en tête dans la onzième circonscription de Seine-et-Marne avec 46,9% des suffrages, devant la candidate du parti présidentiel, Charlyne Péculier (22,03%).

François Ruffin, avance confortable dans la Somme

Sans trop de surprise, François Ruffin (40,09%), figure de la France insoumise, candidat à sa réélection dans la première circonscription de la Somme, arrive avec près de 20 points d'avance sur son adversaire RN, Nathalie Ribeiro-Billet (22,58%).

Rachel Kéké, largement en tête dans le Val-de-Marne

Femme de chambre, figure de la grève historique contre le groupe Accor, Rachel Kéké arrive largement en tête dans la septième circonscription du Val-de-Marne (37,22%) sous les couleurs de la Nupes, face à l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu (23,77%).

Fabien Roussel, serré face au RN dans le Nord

L'ancien candidat communiste à la présidentielle de 2022, Fabien Roussel, se retrouve au coude-à-coude (34,13%) avec son adversaire du Rassemblement national, Guillaume Florquin (32,64%). Le dissident LFI Eric Renaud recueille 8,70% des suffrages et arrive quatrième, derrière la candidate de la majorité Delphine Alexandre.

Éric Ciotti, bien parti dans les Alpes-Maritimes

Le député sortant de la première circonscription des Alpes-Maritimes, ancien candidat à la primaire pour la présidentielle chez Les Républicains arrive en tête avec 31,70% des suffrages devant le candidat macroniste Graig Monetti (25,92%).

Guillaume Larrivé, éliminé dans l'Yonne

Ça ne passe pas pour le cadre de LR. Pas de réélection pour Guillaume Larrivé, qui termine troisième dans sa circonscription, la première de l'Yonne : il est devancé par Florence Loury (Nupes, 24,25%) et Daniel Grenon (RN, 23,92%).

Guillaume Peltier, éliminé dans le Loir-et-Cher

Député sortant de la deuxième circonscription de Loir-et-Cher depuis 2017, Guillaume Peltier avait été élu sous la bannière Les Républicains en 2017, avant de passer chez Reconquête en décembre 2021. Il n'arrive que cinquième dans ce premier tour, avec 13,99% des voix.

Gérald Dahan, recalé en Charente-Maritime

L'humoriste s'était présenté dans la troisième circonscription du département sous les couleurs de la Nupes. Il arrive troisième (21,07%) derrière le candidat du parti présidentiel Jean-Philippe Ardouin (24,53%) et Nathalie Collard (RN, 22,30%) et ne se qualifie pas pour le second tour.

Francis Lalanne, loin derrière en Charente

Le chanteur, militant gilet jaune et anti-vaccin, termine au premier tour avec 2,12 % des suffrages dans la troisième circonscription de Charente. Le RN et le parti présidentiel arrivent en tête.