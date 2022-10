"Miskine", "Caliméro" et cagnotte Leetchi : la gauche ironise après le tweet de Pouyanné sur son salaire

Sur Twitter ce mardi, Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, se dit "fatigué" de la polémique sur son salaire. Depuis le début du mouvement de grève dans les raffineries du groupe pour réclamer des hausses de salaires, la rémunération du patron est dans le viseur. Il a gagné près de 6 millions d'euros, soit 500.000 euros par mois en 2021. Cette rémunération lui est d'autant plus reproché qu'elle a augmenté de 52% en un an.

Patrick Pouyanné se défend sur Twitter et montre que cette hausse est en fait un "retour à la normale", graphiques à l'appui. Son salaire avait baissé avec les résultats de TotalEnergies en 2020 et le confinement. "J’ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de TotalEnergies". En 2021, le niveau de son salaire et de son portefeuille d'actions a retrouvé le niveau d'avant Covid.

Il rappelle aussi que c'est le conseil d'administration qui fixe sa rémunération, et qu'elle n'est pas plus élevée que les autres patrons du CAC 40. En effet, ils ont gagné en moyenne 8,7 millions d'euros en 2021. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, a par exemple touché 19 millions d'euros.

Un tweet jugé "hors-sol"

Mais son exercice de transparence n'a pas convaincu. Laurent Berger, le patron de la CFDT, juge cette démonstration "hors sol". "On ne peut pas contester quand on regarde la courbe, qu'effectivement il ne s'est pas augmenté de 52%. Mais on parle d'un salaire de 6 millions d'euros", dit-il sur LCI. "Il y a la rationalité mais aussi le symbole qu'il ne faut jamais déconnecter des faits. Le symbole c'est que des hauts dirigeants, des grands PDG dans notre pays sont trop payés", a poursuivi Laurent Berger.

Patrick Pouyanné n'aurait pas dû rappeler qu'il a "volontairement amputé" son salaire en 2020. Ca lui a valu une floppée de commentaires sarcastiques de la part de la gauche. Le député Insoumis François Ruffin rappelle que ces 4 millions d'euros équivalent tout de même "à 2.545 Smic". Il ironise : "5 944 129 € [en 2021], le minimum pour une existence digne". Le communiste Ian Brossat a posté un Calimero, Mathilde Panot un GIF "Ouin-Ouin" et Danièle Obono l'a renommé 'Patrick "parce qu'il le vaut bien" Pouyanné' précédé d'un "Miskine", qui signifie "le pauvre".

Si Patrick Pouyanné met en perspective son salaire avec celui des autres patrons du CAC 40, Danielle Obono le compare à celui de certains "agents de seconde ligne", qui touchent à peine 1000 euros par mois, soit 500 fois moins que le PDG de Total.

L'humoriste Guillaume Meurice, "ému" par cette histoire, a poussé la blague jusqu'à lancer une cagnotte Leetchi qui, à cette heure, est alimentée par des dizaines de participants à hauteur de 28 euros.

Des tacles aussi dans la majorité

La militante et soutien de la Nupes Caroline De Haas elle déplore le mauvais tempo du PDG de Total. Il a en effet posté ce tweet un jour de grève interprofessionnelle, où les salariés réclamaient la hausse de leurs salaires, plombé par l'inflation.

Mais il n'y a pas que la gauche qui tacle le tweet de Pouyanné. Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance de Paris pointe du doigt "des propos incompréhensibles dans le contexte actuel". "Je vous suggère de vous familiariser avec les concepts de 'décence commune' de Georges Orwell", ajoute-t-elle.