"Mission impossible, Dead Reckoning (1/2)" : Un tourbillon d'action d'une jouissance absolue selon Le Masque

Christopher McQuarrie signe ce septième volet (après avoir piloté les quatre précédents) de la célèbre série de films inaugurée en 1996 par Brian De Palma, puis poursuivie par John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird. Avec encore et toujours, depuis 27 ans, Tom Cruise, lancé ici dans une course mortelle autour du monde, de l'Italie aux Émirats arabes unis pour empêcher une arme terrifiante qu'elle puisse tomber dans les mains les mauvaises mains, lesquelles menacent l'humanité.

Ce n'est que la première partie de cet opus, la seconde étant annoncée pour l'an prochain, mais avec les classiques du genre au rendez-vous, un sous-marin nucléaire russe, des sauts de falaises en moto parachute, un épisode final dans l'Orient-Express et une grande nouveauté puisque l'ennemi, cette fois-ci, est une intelligence artificielle appelée "l'Entité". L'agent Ethan Hunt doit trouver les deux morceaux d'une clé qui permet d'accéder à cette entité. C'est aussi le retour de l'agente britannique Rebecca Ferguson, qui vient en aide à Tom Cruise. Le film dure 2 h 45.

Xavier Leherpeur s'est régalé !

Le critique de 7e Obsession est un fan absolu de la franchise. Enfant, il déjà fan de la série et il trouve que depuis que J.J. Abrams l'a reprise en main, c'est devenu le spectacle télévisuel et cinématographique le plus excitant que l'on ait vu depuis longtemps : "Cet épisode, je ne m'en lasse pas. Il faut reconnaître - et c'est mon petit bémol - qu'il y a beaucoup d'auto-citations dans cet épisode, ce qui laisse penser que la machine à inspiration est un tout petit peu rouée. On va jusqu'à reprendre une scène mythique d'un James Bond qu'on avait adoré avec Carole Bouquet où on réutilise l'antithèse de la voiture d'espions et de super-héro pour conduire dans Rome. C'est jubilatoire, mais ça a déjà été fait.

Si Tom Cruise fatigue un tout petit peu, il joue cette fatigue et je la trouve tout à fait savoureuse ! C'est un vrai bonheur, une jouissance pour le spectateur. Le final, wagon après wagon, est époustouflant, sur une idée qui n'est pas totalement originale, mais qui fonctionne complètement. C'est extrêmement bien mis en scène avec une efficacité, un sens du rythme, un sens de la perspective qui parachève la réussite du film. Et puis le méchant est fantastique, car cette intelligence artificielle a un alter ego interprété par Esai Morales, qui est hyper sexy. Et quand le méchant est sexy, le film l'est aussi !"

Charlotte Lipinsky l'a trouvé "dément" !

La journaliste pour Vogue a été particulièrement sensible au pied de nez effectué par McQuarrie et Tom Cruise de s'appuyer comme ils le font sur le concept de combattre avant tout contre les méfaits de l'intelligence artificielle en mettant à l'honneur des cascades époustouflantes : "Le film est vraiment incroyable, notamment cette idée de faire de l'entité, de cette intelligence artificielle, l'ennemi.e numéro un d'Ethan Hunt, ce n'est pas rien. À l'heure où l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, j'ai trouvé totalement jouissif de remettre de l'humain face à cette intelligence artificielle.

Sans compter les cascades, avec ce fameux saut à moto d'une falaise de 1 200 mètres qui a été tournée en Norvège ! Tom Cruise s'est entraîné pendant plus d'un an et cette cascade est dingue ! On a beau dire, souvent quand on voit ce genre de films d'action que c'est hyper bien fait, mais là vraiment, regardez le film attentivement, ce n'est pas du faux. Il sait filmer et mettre en scène le danger, c'est magnifique, c'est un pur bonheur ! Avec un Tom Cruise plus en forme que jamais".

Eric Neuhoff a adoré

Si Eric a été bluffé, c'est surtout parce que c'est, selon lui, un vrai film réactionnaire : "Tom Cruise se fout complètement de la couche d'ozone, du réchauffement de la planète, il ne pense qu'aux bagnoles, aux motos, aux cylindrées. Il rendrait jaloux le Steve McQueen de "La grande évasion" !

Le film est un tourbillon d'action, ça n'arrête jamais. On voyage gratuitement. J'ai rêvé pendant 2h30 sans m'endormir !"

