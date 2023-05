Mixité sociale à l'école : pas de plan d'envergure, mais des objectifs fixés aux recteurs

Jeudi matin, le ministre a réuni les recteurs et les directeurs académiques des services de l'Éducation nationale (Dasen) afin de leur "assigner" des "objectifs pour améliorer la mixité dès la rentrée 2023". Actuellement, il n'est question que du public. Selon le cabinet de Pap Ndiaye, il en ressort que le ministre de l'Education nationale a demandé à l'ensemble des recteurs "d’accroître la mixité sociale dans les établissements publics en réduisant les différences de recrutement social entre établissements de 20% d’ici à 2027."

Autre objectif : créer "une instance académique de dialogue"

Il leur a également été demandé de créer avant l’été "une instance académique de dialogue, de concertation et de pilotage de la mixité sociale et scolaire, associant les collectivités territoriales, les représentants des établissements et des parents d’élèves". Le but est de "partager les constats et préparer les actions adaptées à chaque territoire pour faire progresser la mixité." Le ministre Pap Ndiaye a donné rendez-vous aux recteurs sur ce sujet avant la fin de l’année 2023, "pour partager les feuilles de route académiques et la trajectoire nationale."

Des initiatives déjà menées pour améliorer la mixité sociale

Les enquêtes PISA de l'OCDE, menées tous les trois ans, montrent que la France est l'un des pays où l'origine sociale des élèves pèse le plus sur leur réussite scolaire. Plusieurs initiatives ont déjà été menées pour améliorer la mixité sociale et scolaire à l'école, notamment en 2016 sous l'impulsion de la ministre de l'Education socialiste Najat Vallaud-Belkacem: une vingtaine d'expérimentations avaient alors été lancées, impliquant des collèges publics en partenariat avec les collectivités locales. C'est le cas à Toulouse ou à Paris, où trois secteurs bi-collèges ont été créés, en fusionnant la sectorisation d'établissements à la sociologie contrastée, dans les 18ème et 19ème arrondissements.

Toujours dans la capitale, une réforme de la procédure d'affectation pour les lycées (Afflenet) a été lancée en 2021 pour améliorer la mixité. Le ministère de l'Education avait été contraint mi-octobre par une décision de justice de publier les Indices de position sociale (IPS) des collèges et écoles élémentaires, des indicateurs mesurant la situation sociale des élèves. Ces indices avaient montré de forts écarts entre établissements publics d'une part, et entre établissements publics et privés d'autre part.