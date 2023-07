MMA, "cuck", : derrière le lancement de Threads, un combat de coqs entre Musk et Zuckerberg

On connaissait l'Elon Musk imprévisible et erratique ; le Mark Zuckerberg réservé, et même un peu froid. Ces derniers jours, marqués par le lancement par Meta de Threads, concurrent direct à Twitter, le premier n'a surpris personne en confirmant sa personnalité, le second a révélé une autre facette de lui-même. Le tout mettant en lumière une réelle opposition entre les deux hommes, à la limite de la bataille d'égo voire du combat de coqs, frôlant parfois le ridicule.

Si la rivalité existe depuis plusieurs années, la tension est montée d'un cran ces derniers jours, dans le contexte du succès de la nouvelle application de "Zuck". Retour sur les derniers épisodes en date par tweets interposés, qui ne sont pas sans rappeler le rapport délicat qu'ont toujours entretenu le co-fondateur d'Apple, Steve Jobs, et celui de Microsoft, Bill Gates, à leur époque... En moins subtil.

Octogone

Avant même la mise en ligne de la nouvelle application, rivale assumée de Twitter, les deux patrons de la tech, en opposition idéologique, se sont défiés publiquement, Elon Musk invitant Mark Zuckerberg à un combat d'arts martiaux mixtes (MMA). Zuckerberg, fan d'arts martiaux et d'ordinaire discret, a répondu par l'affirmative sur Instagram en demandant, capture d'écran du message de Musk à l'appui, "le lieu" du futur combat.

Mardi, le créateur de Facebook a d’ailleurs posté sur Instagram, en guise d’invitation, une photo de lui torse nu, aux côtés de deux champions de MMA.

Piques par tweets interposés

À l'occasion de l'arrivée de Threads, Elon Musk a notamment réagi avec ironie au tweet d’un internaute comparant le logo de l’application de Meta à un ver solitaire. Contrairement à ses habitudes, Mark Zuckerberg s'est aussi essayé à l'humour pour railler Elon Musk sur les 100 millions d'inscrits atteints en moins de cinq jours par sa nouvelle plateforme. Il a ainsi répondu par un émoji pleurant de rire à une pique du compte officiel de la chaîne de restauration rapide Wendy's, qui lui suggérait d'aller dans l'espace "juste pour énerver" celui qui est aussi patron de la société aérospatiale SpaceX.

Le personnage principal du film "The Social Network" a aussi critiqué ouvertement Twitter, coupable, selon lui, de ne pas avoir su maintenir un climat positif sur sa plateforme, ce qu'il promet de s'attacher à faire pour Threads. Elon Musk a alors fait feu de tout bois, menaçant d'abord Meta d'un procès pour violation de la propriété intellectuelle, rendue possible, selon lui, par l'embauche d'anciens de Twitter, ce que réfute Meta. Il a ensuite envoyé quelques banderilles contre Threads sur Twitter, avant de passer à la vitesse supérieure.

"Concours de bites"

"Zuck is a cuck", a posté le milliardaire d'origine sud-africaine, reprenant un terme dont les militants masculinistes sont friands et qui, outre le fait de rimer avec le surnom de Mark Zuckerberg, désigne à la fois un cocu et, de façon très péjorative, une personne modérée ou progressiste politiquement. N'ayant pas obtenu de réponse de l'intéressé, il a ensuite poursuivi ses invectives dignes d'une cour de récré et proposé "un vrai concours de bites", dans un message imagé à son ennemi du moment, sans que ce dernier ne réagisse publiquement.

Clairement, en termes d'image publique, c'est d'ailleurs Zuckerberg qui s'en sort le mieux face à un Elon Musk aux attitudes de gamin. Le fondateur de Facebook redore un peu son blason, entaché jusqu'ici par une image de dirigeant fasciné par le pouvoir, dénué d'empathie, à la communication glaciale et robotique, mais surtout poursuivi par des affaires liées à l'utilisation des données personnelles par Facebook.

Période de grâce

Threads a fait souffler un vent de fraîcheur sur Meta et son patron, au moins autant pour ses différences de gestion avec Twitter que pour ses caractéristiques propres. Le nouveau réseau social bénéficie actuellement d'une période de grâce, dépourvue de controverse, même si cela risque de ne pas durer. Elle offre ainsi une alternative stable et prévisible aux utilisateurs déçus de Twitter, échaudés par son imprévisible propriétaire.