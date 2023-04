Mobilisation contre l'A69 : tout comprendre sur le décrié projet d'autoroute entre Toulouse et Castres

C'est une mobilisation suivie de très près par les autorités. Ce week-end, plusieurs milliers de personnes sont attendues sur un terrain vague à Saïx, dans le Tarn, pour protester contre le projet d'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres, dont les travaux ont débuté. A noter que la manifestation a été autorisée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'attend à voir une centaine de manifestants "radicaux" d'où les craintes de débordements comme il y a pratiquement un mois à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres . Une dizaine de représentants des organisateurs, dont le collectif local La voie est libre, Extinction Rebellion, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre (SLT), demandent "l'arrêt immédiat" du chantier. Les opposants dénoncent un projet en "totale contradiction avec l'urgence climatique". Mais de quoi s'agit-il concrètement ? Pourquoi cette A69 fait-elle polémique ? Qu'en pensent les élus locaux ? Voici toutes les réponses.

Quel est ce projet d'A69 ?

C'est un projet vieux de 50 ans. Selon la description faite par le concessionnaire privé Atosca , il prévoit la construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres, qui s'étendra sur 53 km, dont 44 km de tracé "neuf" et 9 km de sections "réaménagées". Elle traversera 20 communes, possédera notamment deux aires de repos et deux aires de covoiturage "avec points de recharge pour véhicules électriques". Les travaux doivent durer trois ans et la mise en service est prévue pour 2025.

Cette future "2X2 voies" a pour objectif principal de "désenclaver et accompagner le développement économique du bassin de Castres - Mazamet" selon les explications de la communauté de communes "Sor et Agout", dont plusieurs de ses communes seront traversées par cette autoroute. Les entrepreneurs de Castres, et notamment les labos Pierre Fabre, la réclament depuis toujours ou presque pour désenclaver la sous-préfecture du Tarn. Le concessionnaire assure que ce nouvel axe va permettre de diminuer le temps de trajet entre Toulouse et Castres de 25 minutes "en heures creuses" et de 35 minutes "aux heures de pointe". Il faut aujourd'hui près d'1h15 pour relier les deux villes distantes de 77 kilomètres via la RN126. Atosca affirme également que l'A69 "va réduire les nuisances associées : moins de bruit avec l’installation d’écrans acoustiques et de modelés de terre, moins de pollution et davantage de sécurité pour les riverains de la RN126."

Cartographie du tracé de l'A69 - Atosca

Cet axe devrait être utilisé par 8.400 voitures et 800 poids lourds quotidiennement, d'après les estimations du concessionnaire. Le prix de cette autoroute a été dévoilé : 6,77 euros pour faire la totalité du trajet. Selon France Bleu Occitanie , il faut ajouter à ce coût les 1,60 euros de la portion de l'A68 pour rejoindre Toulouse. Une dégressivité des coûts sera mise en place par les concessionnaires. Une voiture électrique qui ferait une vingtaine de trajets sur cette A69 ne paierait par exemple que deux euros. Le coût du trajet sera multiplié par trois pour les poids-lourds. Le projet a été chiffré pour le moment à 450 millions d'euros dont 23 pour les collectivités locales (contre 220 millions prévus précédemment). Les subventions publiques ont été revues à la baisse, notamment grâce à l'investissement des banques qui financent ce projet à hauteur de 61%.

Pourquoi ce projet fait-il polémique ?

Environ 300 hectares de terres agricoles sont nécessaires pour cette autoroute, et vont donc disparaitre. C'est en tout cas le chiffre avancé par Atosca. Pour les opposants, ce projet va porter atteinte à l'environnement et entraîner l'abattage d'environ un millier d'arbres. Officiellement, d'après France Bleu, le chiffre affiché par Atosca est de 220 arbres d’alignement coupés. Les membres du collectif La voie est Libre, mobilisé depuis des mois contre l'A69, dénoncent également le bouchage de cavités d'arbres sur le tracé prévu pour cette autoroute, ce qui "présente un risque mortel" pour oiseaux et chauves-souris. Le bouchage de ces cavités a d'ailleurs amené le parquet de Castres à ouvrir une enquête confiée à l'Office français de la biodiversité (OFB).

Les manifestants ont en tout cas le soutien de la Confédération paysanne qui assure, par la voix de Laurence Marandola, sa secrétaire nationale, que "des fermes sont mises en péril : sur la centaine de fermes directement impactées, certaines personnes perdent quelques hectares, d'autres 20 hectares, ce qui est colossal." "Ce n'est pas une autoroute qui va nourrir les voisins. On demande l'arrêt de ce projet."

Le concessionnaire privé Atosca se défend et qualifie son projet d'"exemplaire " en termes "d'écoute" de la population concernée, de respect de l'environnement ou de création d'emplois. Martial Gerlinger, directeur général d'Atosca, rappelle un sondage Odoxa : 75% des personnes concernées par le projet y sont favorables. Le collectif d'opposants "La voie est libre" conteste cette enquête, l'échantillon n'étant notamment pas selon eux représentatif de l'ensemble des personnes concernées. Un membre de ce collectif, Thomas Digard, préfère souligner les conclusions de la commission d'enquête publique de février dernier, basée sur quelque 3.800 contributions. "De nombreuses observations (...) s'opposent au projet d'autoroute et réclament (...) un aménagement de la RN126 et parfois aussi le développement des transports en commun", selon cette commission. Cet aménagement a d'ailleurs été jugé "plus pertinent" en termes environnementaux par le Conseil national de protection de la nature (CNPN) et l'autorité environnementale, rappelle-t-elle. "La solution autoroutière (...) n'est retenue et défendue comme l'unique solution essentiellement parce que l'Etat et les collectivités ne veulent pas en supporter le financement", affirme-t-elle encore.

Le ministère des Transports a fait savoir que Clément Beaune avait demandé dès janvier une revue de sept projets autoroutiers, "au regard des enjeux actuels: lutte contre l'artificialisation des sols, réduction des émissions de CO2, mais aussi désenclavement des territoires". "Le projet d'A69 ne fait pas exception à cette démarche de réexamen", ajoute le ministère, tout en nuançant du fait de son état d'avancement: "les travaux ont débuté, et un contrat engageant l'Etat a été signé avec le concessionnaire".

Qu'en pensent les élus locaux ?

Les principaux élus du Tarn, de tous bords politiques, soutiennent l'autoroute. "La plupart des Tarnais sont heureux de ce projet ", vecteur d'emplois, souligne par exemple Bernard Carayon, conseiller régional LR d'Occitanie, mobilisé depuis 30 ans pour la construction de cette autoroute. "Castres-Mazamet , ajoute-t-il, c'est le seul bassin économique de plus de 100.000 habitants aujourd'hui privé d'autoroute ou de desserte TGV ".

Toutefois, certains élus locaux sont contre le projet. Plusieurs d'entre eux ont ainsi dénoncé ce vendredi sa "totale contradiction avec l'urgence climatique". "Ce projet est devenu emblématique de la lutte climatique", estime Sabine Mousson, maire de Teulat, commune tarnaise qui serait, précise-t-elle, "coupée en deux" par la future autoroute. Lors d'une conférence de presse à Vendine, les élus ont pointé la disparition de terres agricoles ou le risque d'une plus grande concentration de la population dans la métropole toulousaine. "Cette autoroute ne va pas désenclaver Castres, mais rendre Toulouse encore plus attractive", estime Antoine Maurice, tête de liste EELV battu de justesse aux municipales à Toulouse en 2020. Cet opposant au maire de centre-droit Jean-Luc Moudenc a proposé un renforcement de la liaison ferroviaire Toulouse-Castres, avec un train toutes les heures au lieu d'une dizaine par jour actuellement.

Que doit-il se passer ce week-end ?

De multiples actions ont déjà eu lieu ces derniers mois contre ce projet d'autoroute. Mais ce week-end, l'objectif est de venir en nombre et de marquer les esprits. A partir de 14 heures ce samedi, les manifestants ont prévu de longer la réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor et d'aller jusqu'à Soual, avant de revenir à Saïx. Le parcours fait environ 10 km selon les organisateurs. Des activités festives sont prévues tout au long du week-end, dont des concerts et une course de "bolides" allant "le plus lentement possible".

"Une centaine d'individus radicaux sont attendus" à la manifestation a néanmoins indiqué ce vendredi sur franceinfo Gérald Darmanin. Contrairement à Sainte-Soline, dont les violences ont marqué les esprits, "la manifestation est autorisée parce que nous n'avons pas de renseignement que les gens ont une envie absolue de violence" et qu'"une partie des responsables organise les choses avec le préfet", a expliqué le ministre de l'Intérieur. "De nombreuses forces de police encadreront la manifestation. S'il y a des violences, nous interviendrons." "Il n'y aura pas de ZAD, pas de zone de non-droit", a prévenu Gérald Darmanin alors que l'exécutif redoute un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Des tentes ont d'ailleurs déjà été installées jusque dans certains arbres qui doivent être abattus dans le Tarn.

"Aujourd'hui, l'installation d'une ZAD, ça n'est pas l'idée, et on espère ne pas devoir en venir là", a de son côté assuré ce samedi Laurence Marandola, secrétaire nationale de la Confédération paysanne. "Ce qui se passera dans les jours qui viennent est entre les mains du gouvernement. Mais l'idée demain c'est de quitter les lieux, pas de s'installer sur ces parcelles magnifiques."

D'autres projets d'autoroute font-ils polémique en France ?

Oui, il y en a plusieurs. On peut citer notamment, celui de l'A412, entre Machilly-Thonon, en Haute-Savoie. Cette deux fois deux voies de plus de 16 kilomètres, à l'étude depuis 20 ans est présentée comme la dernière étape du désenclavement du Chablais. Edouard Philippe a validé par décret l'utilité publique de cette route le 24 décembre 2019. Les partisans comme Christian Monteil, le président du département de Haute-Savoie avaient salué un vrai "cadeau de noël". Les opposants parlaient eux de cadeau "climaticide". Des recours ont même été déposés contre le projet mais ils ont été rejetés fin 2021 par le Conseil d'Etat. Le Gouvernement a annoncé le 25 février 2021 le lancement de la procédure de mise en concession de la liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains.

Dans le centre de la France, un projet d'autoroute doit voir le jour dans les prochaines années. Comme l'explique France Bleu Orléans, l'A154 serait une concession autoroutière de 90 km entre Nonancourt dans l'Eure et Artenay dans le Loiret, en passant par Chartres : c'est le chaînon manquant qui permettrait de relier par autoroute Rouen à Orléans. La future autoroute reprendrait une partie de l'actuelle RN154, aujourd'hui gratuite, mais dont certaines sections ne sont pas à 2 fois 2 voies, et intégrerait de nouveaux tronçons à construire, notamment un contournement de Chartres. En juillet 2018, la déclaration d'utilité publique a été accordée pour une mise en service en 2027. En novembre 2021 par exemple, les opposants ont saisi le Ceser (conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire), une instance consultative que les citoyens peuvent directement saisir. Une pétition a également été lancée et a recueilli plusieurs milliers de signatures. En mars 2023, un nouveau collectif d'habitants a été créé .

Il existe également un projet de contournement à l'Est de Rouen qui vise à relier l’autoroute A28 au nord à l’A13 et l’A154. Ce projet de 41,5 km est très contesté . Les opposants dénoncent notamment une catastrophe environnementale. Des manifestations ont déjà eu lieu.