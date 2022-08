Möbius par la Compagnie XY à Chaillot - Théâtre national de la Danse du 7 au 18 septembre 2022

Depuis 15 ans, la Compagnie XY interroge le langage acrobatique à travers la pratique des portés. Tout en s’appuyant sur les fondamentaux de cette technique circassienne, les artistes du collectif jouent avec les codes, les rythmes et les formes de l’acrobatie pour les remettre au centre du geste artistique.

« Œuvrant à renouveler la pratique acrobatique via des formes scéniques atypiques, la Compagnie XY – en activité depuis 2004 – s’est affirmée comme l’une des structures les plus créatives dans la sphère du cirque contemporain. Ces électrons très libres de la scène française ont sollicité Rachid Ouramdane, nouveau directeur de Chaillot, en vue d’une création conjointe. Fruit de leur collaboration, Möbius semble offrir un alliage idéal de vivacité acrobatique et de maestria chorégraphique, celle-ci se percevant dans les figures isolées autant que dans les mouvements d’ensemble. De brusques envols en lents effondrements, de vrilles en saltos, de portés en glissés, d’horizontalité en verticalité, 19 interprètes se projettent entre terre et ciel sur un plateau nu, espace vierge ouvert grand à la rêverie. Sans cesse fluctuante, traversée d’imparables fulgurances poétiques, la pièce flotte, aérienne, dans un temps qui paraît suspendu et exhale un souffle collectif, à la fois léger et puissant, en résonance profonde avec le vivant. » Jérôme Provençal

Depuis 2021, la Compagnie XY est associée à Chaillot - Théâtre national de la Danse ainsi qu’à l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-Sur-Saône. Möbius est sa cinquième création.

Compagnie XY_Mobius - Pascale Cholette

►►► Distribution

Création collective de : Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

Collaborations artistiques : Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière

Création et régie lumières : Vincent Millet

Costumes : Nadia Léon

Collaboration acrobatique : Nordine Allal

Avec : Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Consuelo Burgos, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella