"Mon crime" de François Ozon : le verdict presque unanime du Masque & la Plume

Le film présenté par Jérôme Garcin

Un film qui est presque un court-métrage puisqu'il fait 1h40, dans cette adaptation par François Ozon d'une pièce policière de Georges Berr et Louis Verneuil, qui date de 1934. Nous voici dans le Paris surchauffé des années 1930. Nadia Tereszkiewicz incarne Madeleine Verdier qui habite chez une actrice sans emploi, soupçonnée d'avoir tué chez lui un producteur qui aurait voulu abuser d'elle. À son procès, elle est défendue par sa colocataire, Pauline Mauléon (Rebecca Marder), une jeune avocate au chômage, qui réussit non seulement à obtenir l'acquittement, mais aussi à faire de sa cliente une icône du féminisme. C'est du MeToo sous Edouard Daladier.

Dans cette comédie loufoque au générique assez étincelant, François Ozon fait jouer Isabelle Huppert et Dany Boon, qui est un Chti avec l'accent marseillais. Au tribunal, Daniel Prévost donne ou plutôt coupe la parole à Michel Fau. Quand Fabrice Luchini complote avec Régis Laspalès. André Dussollier est servi à table par Dominique Besnehard et on voit même revenir, après ces égarements politiques, Franck de la Personne.

Publicité

Charlotte Lipinska a pris beaucoup de plaisir !

La critique ciné pour Vogue salue un vrai sens du casting qui vient parfaitement servir la dramaturgie : "Quand on voit des acteurs s'amuser à ce point, c'est très difficile d'y rester imperméable ! On sent un tel bonheur d'en faire des caisses, de jouer vite, d'avoir des répliques qui fusent - presque dignes de Sacha Guitry - que forcément, ça se répercute sur le spectateur. Faire jouer à Isabelle Huppert une fausse Sarah Bernhard sur le retour avec des mitaines trouées dans un costume Belle époque en tant qu'ancienne gloire sur le retour, c'est extrêmement drôle.

S'il y a beaucoup de clins d'œil sur la situation du droit des femmes aujourd'hui - ce qui est ma seule petite réserve - ça reste néanmoins un film vif, drôle, léger, et c'est un grand bonheur à voir en salle".

Nicolas Schaller regrette un film qui manque de vie à l'arrivée

Si le journaliste pour L'Obs se réjouit que François Ozon revienne à une forme de fantaisie, de légèreté cinématographique, il manque son objectif en précipitant un peu trop son scénario : "Je reconnais le savoir-faire d'Ozon et son assurance, mais j'ai l'impression que tout ça marche un peu de manière automatique. Le film est plutôt bien écrit, mais il va peut-être un peu trop vite. Peut-être qu'il aurait besoin de répéter un peu plus pour donner de la vie à tout ça. Je dois avouer que je me suis un peu ennuyé puisque ça manque de fantaisie. On promet du champagne et on nous sert un petit mousseux de cocktail sympathique".

Pour Pierre Murat, c'est un film réussi (malgré tout)

Le critique de la revue Positif avoue avoir du mal avec le François Ozon extrêmement gentil, comme c'est le cas dans ce nouveau film : "moi, je préfère le François Ozon vraiment cynique de "Dans la maison" (2012) ou "Frantz" (2016). Sinon c'est un film admirablement réalisé, avec un talent de récréation, avec beaucoup de rythme en passant du format théâtral au cinéma avec une fluidité de mise en scène absolue".

Jean-Marc Lalanne applaudit "un film extrêmement plaisant et très réussi"

Un film qui fait ressortir, plus qu'aucun autre, tout le génie du cinéaste dans sa volonté d'édifier une œuvre accueillant absolument tous les mythes du cinéma français, ce qui rend le film d'autant plus savoureux aux yeux du critique des Inrockuptibles : "On a l'impression que, dans toute son œuvre, François Ozon a vraiment cherché à tourner avec tous les acteurs français, d'Isabelle Adjani à Sophie Marceau. Là, on a l'impression qu'il essaie de le faire à l'échelle d'un seul film et c'est vraiment assez beau, à la fois la manière dont il essaie de joindre des univers d'acteurs qu'on ne voit jamais dans les mêmes films, jusqu'à Régis Laspalès.

Mais ce qui est encore plus beau, c'est la manière extrêmement généreuse et assez féministe de placer deux actrices à la notoriété en devenir, comme deux astres avec autour d'elles tout le star système du cinéma français.

Après, il y a quelque chose d'un peu insolent presque sur son sujet puisqu'il est à la fois du côté de la libération de la parole, de l'empowerment, de la sororité et, en même temps, il pointe la possibilité de récupération à des fins personnelles. Une perfidie un peu charmante de François Ozon, mais qui ne gâche pas un film extrêmement plaisant et très réussi".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Mon crime" de François Ozon 7 min France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici .