Mondes disparus au muséum national d’histoire naturelle du 14 oct 23 au 16 juin 24

Avec Mondes disparus , un projet inédit présenté par le muséum national d’histoire naturelle et la société Excurio , vous pourrez vous immerger dans l’histoire de la terre et du vivant.

Cette plongée vertigineuse grâce à des procédés technologiques innovants vous offre un récit construit sur mesure par un comité scientifique du Muséum impliqué à tous les niveaux.

Apprêtez-vous à traverser plus de 3,5 milliards d’années en moins d’une heure !

L’ambition de cette fiction scientifique (et non de cette science-fiction) est d’être au plus près de notre histoire commune par le prisme de l’émerveillement et de faire du public, vous, non un simple spectateur mais bien un acteur engagé dans l’expérience !

►►► L’histoire débute ainsi…

En 2223, les visiteurs se retrouvent dans un salon dédié aux nouvelles technologies où se déroule une conférence exceptionnelle sur l’Histoire de la Terre. Ils sont accompagnés d’une jeune biologiste, Charlie, et de son robot, Darwin. Ce dernier est doté de fonctionnalités étonnantes, il est notamment capable de miniaturiser ses compagnons de route.

Alors que les participants à la conférence vivent – comme s’ils y étaient - la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d’années, Darwin ne résiste pas et vole un drôle d’objet, une sonde capable de projeter toutes les personnes autour de lui dans le passé. C’est ainsi que le groupe se retrouve propulsé 3,5 milliards d’années en arrière…

►►► Comment reconstituer ce que l’on ne connaît pas ?

Il a fallu utiliser quelques stratégies permettant d’établir les hypothèses scientifiques les plus probables. Le comité de chercheurs engagé dans la validation scientifique s’est, en premier lieu, inspiré des espèces actuelles pour « plaquer » certaines caractéristiques sur des espèces plus anciennes.

Des disciplines comme l’anatomie comparée et la paléohistologie (étude des tissus fossiles au niveau cellulaire) permettent aussi d’avoir des informations sur la matière.

La discipline de la physico-chimie a également été utilisée : avec un océan riche en fer et une atmosphère sans oxygène, de quelles couleurs pouvaient bien être la mer et le ciel il y a 3,5 milliards d’années ? L’analyse de certaines parties molles fossilisées permet aussi des interprétations.

Pour les couleurs des animaux, l’exercice est plus délicat mais l’étude de fossiles d’oiseaux, datant de 47 millions d’années, a permis de voir des patrons de coloration où apparaissent distinctement des bandes ou des tâches.

Au niveau sonore, plus les chercheurs remontent dans le temps, plus l’identification des cris, grognements et chants des animaux est difficile. Mais les ambiances de chaque époque feront l’objet d’une composition très probablement ressemblante aux écosystèmes des dites époques : bruit des vagues, mouvement des ailes des insectes ou encore bruissement des feuilles…

Concrètement, sur le plan technique et méthodologique, la reconstitution des paléo-paysages, de la flore et la faune, a impliqué toute la chaîne de production VR chez Excurio, en collaboration très étroite avec le Muséum.

Avec le concours d'experts scientifiques, de graphistes, d'animateurs 3D, d'une illustratrice du Centre de recherche en Paléontologie – Paris (Muséum / CNRS – SU) spécialiste des reconstitutions et de la locomotion et d'intégrateurs, il a été possible de donner vie à l’ensemble en assemblant décors et espèces au sein de scènes immersives, et y ajouter musique, voix et bruitages.

►►► Plusieurs étapes :

La formation de la Terre (Hadéen) -4,5 milliards d’années

L’Archéen -3,5 milliards d’années

Le Cambrien -522 millions d’années

Le Carbonifère -314 millions d’années

Le Jurassique -180 millions d’années

Le Crétacé -67 millions d’années

L’Éocène -45 millions d’années

Le Pléistocène -61 000 ans

Aujourd’hui 2023

►►► Les équipes

► EMISSIVE / EXCURIO

Emmanuel Guerriero, président

Fabien Barati, directeur général

Catherine Seys, directrice exécutive

Tarek El Khamsa, directeur de projet

Guillaume Martini, directeur créatif et auteur

Ludovic Marguerie, lead designer et auteur

, lead designer et auteur Francis Nief, auteur

► MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Bruno David, président, commissaire scientifique

Guillaume Lecointre, professeur spécialiste de l'évolution, commissaire scientifique

Gaël Clément, directeur du département Origines et Évolution, paléontologue, commissaire scientifique

Sylvain Charbonnier, enseignant-chercheur, paléontologue, commissaire scientifique
Le comité a été accompagné d'une trentaine de scientifiques et d'une illustratrice scientifique spécialisée.

Cyril Roguet, chef de projet, directeur du Grand Site du Jardin des Plantes

t, chef de projet, directeur du Grand Site du Jardin des Plantes Delphine Nahon et Stéphanie Targui, cheffes de projet contenus, direction des publics

►►► Les Expéditions Immersives reposent sur une technologie unique développée par Excurio. Elle permet à un nombre record de visiteurs de vivre une expérience en réalité virtuelle (ou « VR ») dans un vaste espace, dans lequel on se déplace physiquement avec un casque VR. L’effet de liberté est total, on s’affranchit alors de l’aspect technique au profit de l’émotion et des sensations que l’on partage avec ses proches. On parle de “présence” en réalité virtuelle. Ici pas de manipulation technique complexe, on utilise son corps comme on le ferait dans la vie

Les visiteurs, représentés par des avatars, sont détectés avec précision dans cet espace de plus de 500 m².

Ils peuvent ainsi se voir, se déplacer, interagir entre eux et avec le décor virtuel. À moins d’être à proximité immédiate d’un autre groupe d’explorateurs, on ne voit que ses proches dans les Expéditions Immersives. Il est donc à la fois possible d’accueillir un large flux de visiteurs, et de donner à chacun l’impression d’être dans une visite privée.