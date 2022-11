Mondial au Qatar : 12,5 millions de téléspectateurs devant le match des Bleus, à peine moins qu'en 2018

Les Français vont-ils boycotter la Coupe du monde au Qatar ? Les chiffres d'audience télévisée du premier match des Bleus donnent un premier élément de réponse. 12,5 millions de téléspectateurs ont regardé mardi soir sur TF1 France-Australie, lors de l'entrée en lice de la sélection française dans le mondial de football, selon Médiamétrie. Près d'un téléspectateur sur deux (48,1%) était devant le match. Il s'agit de la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. Le match était aussi diffusé sur BeinSports, mais la chaîne ne communique pas ses audiences.

Moins qu’à l’Euro 2021 et au mondial 2014

Qu'en était-il lors des précédentes Coupes du monde ? En 2018, en Russie, pour leur premier match de la compétition, les Bleus se frottent au même adversaire, l'Australie. La rencontre a lieu le dimanche après-midi. Elle rassemble 12,6 millions de téléspectateurs, soit 69% de part d’audience. À l’époque, il n’y avait pas eu d’annonce de "boycott" .

En revanche, le match de ce mardi a été bien moins suivi que le premier match des bleus lors de l’Euro de football en 2021. 15,1 millions de téléspectateurs avaient regardé France-Allemagne, mais il faut dire que l’affiche était beaucoup plus alléchante. Ce soir-là, M6 avait réalisé une part d'audience de 57,5 % auprès de l'ensemble du public.

En 2014, près de 16 millions de téléspectateurs avaient regardé le premier match des Bleus contre le Honduras (3-0) lors du mondial au Brésil. Mais ces chiffres ne prenaient en comptes les supporters dans les bars par exemple. C'est qui est le cas à présent par Médiamétrie, avec l'audience "hors domicile", comme le rappelle L'Equipe. Cet automne, on peut donc s'attendre à des audiences plus importantes.

Quelques exemples des audiences des matchs de l'équipe de France de football, en compétition. - Infogram

Enfin, dimanche, plus de cinq millions de téléspectateurs avaient suivi à partir de 17 heures sur TF1 le match d'ouverture entre le pays-hôte, le Qatar, et l'Equateur. Ils étaient 4,2 millions devant [la cérémonie d'ouverture](ootix, Morgan Freeman et BTS : ce qu'il faut retenir de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde). Ces scores d'audience semblent montrer que les appels au boycott dont la compétition a été l'objet n'ont pas eu d'impact notable. Depuis l'attribution en décembre 2010 de la Coupe du monde au Qatar, la compétition a suscité de nombreuses polémiques sur des sujets comme le respect des droits humains ou la protection de l'environnement.