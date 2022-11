Mondial au Qatar : des tentes aux portes du désert pour les supporters

Nous voici dans le village des supporters de Qetaifan Island. Une avancée de béton, de bitume et de sable sur la mer. Juste en face, on aperçoit les gratte-ciel de la nouvelle ville de Lusail, au nord de Doha, construite spécialement pour ce Mondial. Entourées de barrières et de gardes de sécurité, 1 800 tentes sont alignées comme dans une caserne militaire. Elles sont posées à même le goudron avec une fine couche de sable pour un peu plus de douceur. Les toilettes et les douches sont à part et une petite échoppe a été installée pour acheter à manger. Des petits drapeaux de chaque nation qualifiée pour ce Mondial claquent au sommet de chaque tente. Pas une trace d’ombre et le vent chaud balaye le site.

Le camp de Qetaifan Island, installé sur le béton et un peu de sable, est ceinturé de barrières et de gardes © Radio France - Jérôme Val

"Au milieu de nulle part"

À peine débarqué de Seattle, Amine fait rouler sa valise et porte un gros sac sur son dos. Ce jeune supporter américain découvre sa tente : la tente numéro 212 dans le secteur A. "Il y a deux lits et ils nous ont même mis une table de nuit avec une lampe dessus", nous montre-t-il. "Là devant, il y a un petit ventilateur. Je m’attendais à mieux en termes de climatisation. Mais en fait, ça correspond à la description faite sur le site internet."

Devant la tente, même le paillasson n’a pas été oublié. Avec cette inscription en noir : "Welcome to your home", ("bienvenue chez vous"). Amine va y passer onze nuits, onze journées en plein soleil. "C’est sûr que c’est spartiate mais je suis dans un environnement désertique au Qatar, pas en Suisse", tente de tempérer Amine. "C’est au milieu de nulle part, et en même temps, c’est mieux que rien. On vient pour le foot avant tout."

Amine, jeune supporter américain, vient de s'installer dans sa tente © Radio France - Jérôme Val

Himed, Tunisien arrivé de Paris, est lui un peu déçu. "Je n’aime pas les douches et les toilettes en commun. Je pensais que c’étaient des cabines ou des caravanes. Il y a trop bruit. Regarde avec le vent qui tape. J’ai essayé de dormir pendant deux heures et ça a été compliqué. Je n’imagine même pas la nuit. »

Les toilettes et les douches sont communes à tous les occupants © Radio France - Jérôme Val

Plus de 200 euros la nuit

Des camps comme celui-là, le Qatar en a installé une dizaine avec un argument : le prix. Accompagné d’un ami, Khalifa vient d’Arabie Saoudite et a réservé pour trois nuits. « Malheureusement avec tout le monde ici, nous n’avons pas trouvé de chambre d’hôtel. Le prix pour une tente, c’est 700 riyals qatariens, 207 dollars américains. On s’y attendait, c’est quand même une Coupe du monde avec beaucoup de monde. »

Dans un énorme chapiteau faisant office de réception, le manager du site de Qetaifan nous le confirme, tout sourire : il est plein depuis mardi. "Une fierté", dit-il, pour son pays.