Mondial de foot au Qatar : "Participer ne signifie pas cautionner", répond la FFF à Amnesty International

Mise sous pression par Amnesty International, la Fédération Française de football s'est exprimée, ce samedi, sur la Coupe du monde qui se déroule au Qatar à la fin de l'année, et la question du respect des droits humains dans le pays. Amnesty dénonçait vendredi, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le "silence assourdissant face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur les chantiers qataris". L’association assurait qu'elle allait donc soutenir le Danemark, adversaire des Bleus dimanche pour un match de Ligue des nations.

La FFF, qui s'exprime pour la toute première fois sur le sujet, très polémique, a répondu sèchement à Amnesty, samedi dans un communiqué. Elle précise sa position et déplore "une campagne de stigmatisation" à son encontre.

"Défendre au quotidien les droits de l'homme"

"Participer ne signifie pas fermer les yeux et cautionner", a réagi samedi la Fédération française de football, critiquée par plusieurs ONG pour son manque de prise de position sur la problématique des travailleurs migrants du pays hôte du prochain mondial qui débute le 20 novembre. "Libres de s'exprimer ou non", la Fédération et l'équipe de France "n'ont pas attendu l'échéance prochaine de la Coupe du monde au Qatar pour défendre au quotidien, sur le terrain, et à leur niveau, les droits de l'homme, ainsi que d'autres causes essentielles", affirme la FFF dans son communiqué.

Il est également écrit dans ce communiqué que le président de la Fédération, Noël Le Graët, a "mis en œuvre différentes mesures de vérifications concernant le respect des droits sociaux et l'application de conditions de travail respectueuses sur le camp de base de l'équipe de France" au Qatar. La Fédération assure également que "l'organisation de cette Coupe du monde a cependant permis des avancées sociales au Qatar que même certaines ONG reconnaissent, y compris Amnesty International. Même si la réalité du terrain n'est pas parfaite, ces progrès sont indéniables et positifs".

Dans la foulée, Amnesty International s'est félicitée que la Fédération sorte "enfin de son silence sur la question des droits humains au Qatar !". Ajoutant : "Nous saluons le fait qu'elle rejoigne les fédérations d'ores et déjà engagées dans la défense des droits humains au Qatar qui souhaitent la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les travailleuses et travailleurs dont les droits ont été violés depuis 2010."

Les droits humains et le coût environnemental de ce mondial sont les deux sujets principaux qui poussent plusieurs ONG et personnalités à demander le boycott de cette Coupe du monde 2022 . Amnesty International, de son côté, a décidé de ne pas boycotter le tournoi, assurant se "servir de l’attention suscitée par la Coupe du monde pour chercher à obtenir des changements pour la protection et le respect des droits des travailleurs et travailleuses migrants au Qatar".