Mondial de foot : les Bleus s'inclinent aux tirs aux buts face à l'Argentine

Pas de troisième étoile sur le maillot des Bleus. Au terme d'un match fou, les Argentins se sont imposés face aux Bleus (3-3, 4-2 t.a.b), devenant champions du monde pour la troisième fois de leur histoire après 1978 et 1986. Brisant le rêve de doublé des Bleus qui auront fait vibrer leurs supporters jusqu'au bout. Menés pendant 80 minutes par les argentins, les Français ont tout relancé en seulement 10 minutes. L'attaquant Kylian Mbappé a marqué le premier point français à la 80e sur penalty, avant de mettre un but une minute plus tard. Assez pour égaliser et aller en prolongation, puis aux tirs aux buts. Un match qui restera assurément dans l'histoire de la Coupe du monde.

Première mi-temps cauchemar pour les Bleus

Ils ne sont pas rentrés dans le match. Dans un début de rencontre dominé par les Argentins, Messi a marqué le premier but pour sa sélection à la 25e, sur penalty, après une faute d’Ousmane Dembélé sur Angel Di Maria. Une première mi-temps la tête sous l'eau pour les Bleus, avec un deuxième but marqué par Angel Di Maria à la 36e sur une contre-attaque. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 2-0 pour l'Argentine, avec une première période à sens unique pour l'Albiceleste.

Pour ce match, le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, avait aligné son équipe-type, avec Olivier Giroud et Kylian Mbappé en attaque et une défense composée de Raphaël Varane et Dayot Upamecano. Une rencontre dans un stade acquis à l’Argentine, avec environ 40.000 supporters en bleu et blanc dans le stade, contre entre 4.000 et 6.000 supporters français. "On est passé au travers", a estimé sur TF1 Didier Deschamps à la mi-temps. "On n'a eu ni l'attitude ni le répondant, on est menés 2-0, il reste une période. Il faudra beaucoup d'autres choses pour pouvoir les inquiéter, revenir au score et se battre" , a-t-il expliqué.

Deux buts en 97 secondes en deuxième mi-temps pour tout relancer

Après avoir sorti Olivier Giroud et Ousmane Dembelé en première période, Didier Deschamps a fait rentrer Kingsley Coman et Eduardo Camavinga, à la place d'Antoine Griezmann et Theo Hernandez, pour relancer le match.

Il aura fallu attendre la 80e pour vibrer, avec un scénario incroyable. Absents jusqu'à la 80e minute, les Bleus se sont relancés après un penalty (faute sur Randal Kolo Muani) marqué par Kylian Mbappé à la 80e. Un peu plus d'une minute plus tard, Mbappé a de nouveau marqué pour le but de l'égalisation (81e), relançant l'espoir de l'équipe de France et tous ses supporters. De quoi reprendre l'ascendant psychologique sur les Argentins et les emmener en prolongations.

Les prolongations au coude à coude, jusqu'au tirs au but

Une demi-heure sui ne départage pas les deux équipes. Lors de la première partie de ces prolongations et malgré deux grosses occasions du côté de l'Argentine, les deux équipes se sont quittées sans que le score ne bouge. Au tout début de la seconde période des prolongations, Lionel Messi a marqué du pied droit (111e) pour redonner l'avantage à l'Argentine. Avant que Kylian Mbappé, toujours lui, colle de nouveau au score sur un penalty. Aux tirs aux buts, le match a finalement tourné en faveur des Argentins (4 t.a.b. à 2).

Le coup de sifflet final aura donc consacré le génie de Lionel Messi, véritable star en Argentine, et qui remporte ce dimanche sa première Coupe du monde. C’était sa dernière chance, puisqu’à 35 ans, il jouait son dernier match de mondial avec la sélection.

Kylian Mbappé, lui, a égalé le record de trois buts marqués en finale, détenu jusqu'ici par l'Anglais Geoff Hurst en 1966. À seulement 23 ans et avec huit buts marqués pendant le mondial, l'attaquant français est le meilleur buteur du tournoi.

De cette Coupe du monde 2022 , on retiendra également les polémiques à répétition sur la mort d'ouvriers sur des chantiers au Qatar, le non respect des droits LGBT+ ou encore les aberrations écologiques , poussant des personnalités et habitants à boycotter l'événement.