Mondial de football : la Seine-Saint-Denis combat les paris sportifs sur leur propre terrain

En 2021, avant le coup d'envoi de l'Euro 2020 (reporté pour cause de Covid), le géant du pari en ligne Winamax est contraint par l'Autorité Nationale des Jeux de retirer sa publicité "Tout pour la daronne" . L'ANJ lui reproche de véhiculer le message "selon lequel les paris sportifs peuvent contribuer à la réussite sociale".

Il faut dire que le clip emprunte des codes, un lexique et un imaginaire très urbains qui en dit long sur sa cible. "Les opérateurs de paris sportifs ont choisi sans foi ni loi de se ruer sur la banlieue", dénonce Stéphane Troussel, le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. À la tête du département le plus jeune de France, l'élu socialiste a décidé de contre-attaquer en détournant les campagnes des opérateurs de paris.

Plus d'un tiers des Français prévoient de miser de l'argent

La Coupe du monde 2022 devrait battre tous les records en matière de paris sportifs. Selon l'autorité Nationale des Jeux, les mises sur internet pourraient dépasser les 530 millions d'Euros, 70% de plus que pour le Mondial 2018 en Russie. Plus d'un tiers des Français prévoient de miser de l'argent et parmi eux, une très large majorité (70%) des parieurs ont moins de 35 ans.

D'où l'attention particulière portée aux jeunes des quartiers populaires, qui cochent toutes les cases, selon Christelle Fiorina, directrice des marchés, de la conformité et de la protection des joueurs à l'ANJ : "Le parieur type, c'est un homme, plutôt jeune, plutôt urbain de milieu modeste, qui aime le rap, les jeux vidéo, le foot et le poker". L'autorité des jeux publie elle aussi une campagne à destination de ces joueurs, avec un clip plutôt bien senti.

Au delà des "fausses croyances" des joueurs intensifs, l'ANJ s'inquiète de l'accès aux paris des mineurs, une pratique totalement interdite. Selon son enquête 2021, plus d'un tiers des 15-17 ans disent avoir déjà parié. L'Autorité préconise un meilleur contrôle de l'âge des joueurs, dans les points de vente physiques, mais aussi sur internet, au moyen de l'analyse de data.

De son côté, Stéphane Troussel interpelle les députés pour obtenir une "régulation plus forte", notamment de la publicité pour les paris sportifs. Le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis suggère par ailleurs que les "offres de bienvenue" (une première mise offerte aux nouveaux joueurs) soient interdites sur les sites de paris en ligne.