Mondial féminin de football : à quatre mois du coup d'envoi, toujours pas de diffuseur en France

Dans quatre mois, les joueuses de l'équipe de France de football seront, comme celles des 31 autres nations en lice, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du monde. Mais à l'approche de l'événement, il n'y a toujours pas de diffuseur en France pour retransmettre les matchs. Selon Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business, cela tient avant tout à la zone géographique de la compétition et au décalage horaire engendré. Ainsi, les Bleues vont jouer leurs matchs de groupe (contre la Jamaïque, le Brésil et le Panama) à midi, heure de Paris, en plein été. Cela fait partie "des pires créneaux horaires pour les diffuseurs européens, français en particulier" analyse Vincent Chaudel.

Lors du dernier Mondial, disputé en 2019 en France, les droits ont été acquis pour une dizaine de millions d'euros (le montant exact est inconnu) par TF1. Cette dernière a ensuite vendu les droits "pour une diffusion payante" à Canal+, ce qui avait été annoncé par les deux chaînes dans un communiqué commun.

Des diffuseurs qui "comptent leurs sous"

Après un appel d'offres non-concluant en France pour les droits de diffusion du Mondial 2023, la Fédération internationale de football (FIFA) négocie désormais de gré à gré, c'est-à-dire directement avec les diffuseurs. "Quand il y a eu la Coupe du monde [masculine] au Japon et en Corée du Sud, en 2002, la FIFA avait fait en sorte de vendre aussi les droits pour celle de 2006 en Allemagne, pour que les diffuseurs, qui allaient probablement perdre de l'argent sur la Coupe du monde Japon-Corée, puissent trouver un équilibre en termes d'investissements", avec ce "lot", selon Vincent Chaudel. Pour cet expert, la FIFA "aurait très bien pu lier la commercialisation de la Coupe du monde féminine 2019 en France à celle de 2023 en Australie-Nouvelle-Zélande, ou lier celle de 2023 à celle de 2027."

Il explique aussi que la situation de ce Mondial est à inscrire dans un contexte plus global de prudence des investisseurs, en témoigne la dernière attribution des droits de la Ligue 1 de football : "Le dernier appel d'offres de la Ligue de football [LFP] remporté par Amazon, était en-deçà des espérances. Par ailleurs, la Fédération française de football a eu du mal à vendre les droits de la Coupe de France. En France, il y a eu des investissements importants, ou à venir parce qu'il y a la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques, donc les diffuseurs comptent leurs sous."

Par ailleurs, selon Vincent Chaudel, la crise traversée par l'équipe de France féminine ne crée pas "un environnement favorable à la négociation".