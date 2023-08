Mondial féminin de football : l'équipe de France éliminée après sa défaite aux tirs au but face à l'Australie

La marche était trop haute. L'équipe de France a perdu en quart de finale de la Coupe du monde féminine de football ce samedi matin à Brisbane. Les Bleues se sont inclinées au terme d'une longue séance de tirs aux but face à l'Australie, co-organisatrice du Mondial.

A égalité 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes ont été contraintes à une séance de tirs au but interminable où Vicki Becho, dixième tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau avant que Cortnee Vine n'entérine la qualification australienne. Le score final : 0-0, 7 à 6 aux tirs au but.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Il faut être fier des filles" réagit Hervé Renard

Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France, s'est exprimé quelques minutes après cette défaite. "Ça m'est déjà arrivé, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Ce soir, il faut être fier des filles, elles ont fait un match exceptionnel", dit-il. "Ça allait de droite à gauche, de gauche à droite. Dire qui méritait le plus c'est difficile donc félicitations à l'Australie. Et puis félicitations à tout le staff qui a fait un travail magnifique. Il faut garder la tête haute et puis penser aux Jeux olympiques. Il faut toujours persévérer et être fier de ce qu'elles ont fait. On a un stade entier, une nation contre nous. On a fait un match exceptionnel. C'est le football, c'est le destin qui a choisi. Bonne chance à l'Australie. On méritait je pense mieux mais c'est comme ça", conclut-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

L'Australie affrontera l'Angleterre ou la Colombie pour une place en finale, ce mercredi à Sydney.

"Vous nous avez fait vibrer"

Emmanuel Macron a réagi à cette défaite des Bleues. "Vous nous avez fait vibrer. Les Bleues, bravo pour votre beau parcours dans cette Coupe du monde. Le prochain rendez-vous est pris : cap sur Paris 2024 !", écrit le Président de la République sur X (anciennement Twitter).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Votre parcours nous fait honneur. Merci pour ces moments inoubliables et pour ce match mémorable", réagit de son côté la Première ministre Elisabeth Borne.