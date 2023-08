Mondiaux d’athlétisme : "C'est très inconfortable pour courir", Rénelle Lamote brise le tabou des règles

C'est un sujet encore très tabou dans le milieu du sport et notamment dans l'athlétisme. Il y a un mois Rénelle Lamote, double championne de France, spécialiste du 800 mètres, s'est exprimée sur Instagram au sujet de ses règles qui l’avaient gênée pendant sa course. "J’avais mal au ventre, j’étais en stress car j’avais peur qu’on voit mon sang qui coule dans mon slip. C’est des choses que le public ne sait pas mais qu’on doit gérer", avait-elle alors écrit.

Une déclaration qui a suscité beaucoup de réactions. Médaillée de bronze aux championnats d’Europe l’été dernier à Munich, Rénelle Lamote compte désormais bien lever le tabou. Elle sera ce mercredi sur la ligne de départ des séries du 800 mètres femmes aux mondiaux d'athlétisme de Budapest avec deux autres Françaises : Léna Kandissounon et Agnès Raharolahy.

"Je compte beaucoup sur la chance que ça ne tombe pas le jour J"

Quand elle a reçu le calendrier des mondiaux, Rénelle Lamote a fait ses calculs et elle a été soulagée. "Je compte beaucoup sur la chance que ça ne tombe pas le jour J", dit-elle. "Là par exemple je suis en fin de règles et je suis contente car je sais que je ne serai pas handicapée pour ça pendant la course", explique l'athlète.

Mais fatalement, certaines courses tombent mal et peuvent être très pénibles pour la jeune athlète. "Quand j'ai mes règles je peux prendre deux kilos. C'est très inconfortable pour courir : des douleurs en bas du dos, des ballonnements, des diarrhées, des douleurs musculaires", détaille Rénelle Lamote.

Des parades pour éviter les douleurs pendant les courses

Alors depuis quelques années, Rénelle Lamote trouve des astuces pour soulager ses maux. D’autant que la prise de médicaments anti-douleurs est très encadrée pour les sportives. "J'essaie de manger plus de fibres, de ne pas manger trop salé, de boire des tisanes", dit-elle.

Sa publication sur Instagram le mois dernier lui a valu de nombreux remerciements de ses coéquipières ou concurrentes. "J'ai eu beaucoup de retours de sportives confrontées aussi au même problème. Ça touche un peu toutes les femmes". Depuis deux ans, la fédération inclut les problématiques menstruelles dans son suivi médical des athlètes et renforce le dépistage de l’endométriose.