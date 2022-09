Monnaie, hymne national, timbres : ce qui va changer avec l'accession au pouvoir de Charles III

En 70 ans de règne, forcément, certaines habitudes étaient gravés dans le marbre. Le décès jeudi de la reine d'Angleterre Elizabeth II , et la succession de Charles III, viennent bousculer certains habitudes. De l'hymne national aux billets et pièces de monnaie, en passant par les timbres et les passeports, de nombreux aspects de la vie quotidienne au Royaume-Uni vont changer avec l'accession de Charles III au trône.

"God save the king"

Les britanniques étaient habitués à entonner "God Save the Queen", lors des grands évènements sportifs. Il y a une subtilité, les paroles changent. Une première depuis 1952, date du début du règne d’Elizabeth II. L’hymne national va devenir "God Save the King".

Un nouveau visage sur les billets

Il y a 4,5 milliards de billets de banque en livre sterling en circulation avec le visage de la reine, rappelle The Guardian , d'une valeur totale de 80 milliards de livres sterling, sans compter les pièces de monnaie. Selon le quotidien britannique, il faudra au moins deux ans pour que les billets à l’effigie du roi Charles III remplacent ceux avec Elizabeth II.

Les pièces représentant le nouveau roi Charles III le montreront tourner vers la gauche, quand le visage d’Elizabeth était tournée vers la droite. Quand il y un changement de monarque, la direction des regards sont alternés. Cette tradition date du 17e siècle.

L’effigie du roi apparaîtra également sur plusieurs autres devises utilisées dans les Caraïbes orientales, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Idem dans les îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey, sur l'île de Man ainsi qu'à Gibraltar, Sainte-Hélène et dans les Malouines, îles et territoires contrôlés par la Couronne britannique.

Les passeports, les insignes des pompiers...

Le visage de la reine n’est pas seulement imprimé sur les billets et les pièces, mais aussi sur les timbres, qui seront changés. Les passeports britanniques ne sont plus délivrés au nom de la reine, comme l'atteste le texte à l’intérieur des passeports australiens, canadiens et néo-zélandais. En revanche, les boîtes aux lettres avec les initiales d’Elizabeth II Regina ne seront pas remplacées, d’après le Guardian. "Certaines avec les initiales du roi George VI sont toujours utilisés aujourd'hui, 70 ans plus tard" remarque le journal. L’insigne EIIR est apposé sur les uniformes des pompiers et des militaires et devra donc est changé.

Une boîte postale de la Royal Mail à Londres, le 11 novembre 2016. © Getty - Wolfram Kastl

"His Majesty" remplace partout "Her Majesty"

Les noms du gouvernement de Sa Majesté ("Her Majesty"), du Trésor et des douanes changeront pour devenir ceux de "His Majesty". Ce sera le discours du roi ("The king's speech") et non celui de la reine qui présentera au parlement le programme du gouvernement, ouvrant la session parlementaire. La garde de la reine, immortalisée par les touristes devant le palais de Buckingham, changera aussi de nom. La police ne préservera plus la paix de la reine mais celle du roi et les avocats chevronnés passeront du statut de QC ("Queen's counsel") à celui de KC ("King's counsel").

Les prisonniers ne seront plus détenus au gré de "Her Majesty", mais poursuivront leurs peines d'emprisonnement au gré de "His Majesty" le roi. Dans l'armée, les nouvelles recrues ne prendront plus "le shilling de la reine", lorsqu'ils s'engagent, comme l'indique la formule. Ils ne devront plus non plus se soumettre aux règlements de la reine.

Lever le verre pour "Le roi"

Le nom du "Her Majesty's Theatre" dans le West End, quartier des théâtres de Londres, où le spectacle "The Phantom of the Opera" est joué depuis 1986, sera également masculinisé. Et ceux qui aspirent à parler anglais avec l'accent le plus chic possible, l'"anglais de la reine" ("the Queen's English") devront désormais s'efforcer de parler comme Charles III : "l'anglais du roi". Les médailles militaires, telles que les médailles opérationnelles et les mentions d'ancienneté à l'effigie de la reine, devront être modifiées. Enfin, et c’est une modification de taille, lorsque les britanniques lèveront leur verre lors de rencontres officielles, il ne faudra plus dire "La reine" mais "Le roi" !