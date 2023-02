"Monter d'un cran" : quelles sont les prochaines mobilisations prévues contre la réforme des retraites ?

Inscrire le mouvement dans le temps. Telle est la volonté des organisations syndicales, vent debout contre le projet de réforme des retraites qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Les trois premières journées de grèves et de manifestations, les 19 et 31 janvier, ainsi que le 7 février , ont rassemblé au plus haut 1,12 million de personnes dans les rues sur l'ensemble du territoire, selon la police. Alors que l'examen du texte doit s'achever vendredi 17 février à l'Assemblée nationale, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, prévoit de "monter d'un cran" dans les prochaines semaines avec des "grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, et reconductibles", si le gouvernement "persiste à ne pas écouter". Plusieurs nouvelles dates de mobilisation sont déjà annoncées. Voici le calendrier.

Samedi 11 février : première manifestation le week-end

C'est le 4e round. L'intersyndicale appelle à nouveau les salariés à se mobiliser samedi 11 février. Pour la première fois depuis le début de la contestation, une manifestation est organisée un week-end. "Samedi j'espère que ce sera très populaire, très familial, des gens de tous horizons", a confié à l'AFP le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.

Après une baisse de la participation mardi 7 février, les syndicats espèrent frapper un grand coup. "Il faut que ce soit très, très fort" en terme de mobilisation, espère Laurent Berger. Pour ne pas rendre leur action impopulaire, les fédérations de cheminots n'ont en revanche pas appelé à la grève, car il s'agit du premier jour de vacances pour la zone B et du mi-temps de celles de la zone A.

Les autorités prévoient un peu plus de 200 actions, rassemblant, hors Paris, 500 à 700.000 personnes. À Paris le cortège partira à 13h de la place de la République.

Jeudi 16 février : nouvelle journée de grève et manifestations

L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) prévoit une 5e journée de mobilisation le jeudi 16 février, soit la veille de la fin de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. Des perturbations sont à prévoir du côté de la SNCF, ainsi que dans les secteurs de l'énergie et du pétrole notamment. Pour ce qui est des cheminots, les syndicats de la SNCF ont déposé des préavis de grève illimités ou au moins jusqu’à fin mars. Un moyen de ne pas avoir besoin de déposer un préavis pour chaque journée de mobilisation interprofessionnelle.

Mardi 7 mars : le 6e round pour l'arrivée du texte au Sénat

Les vacances scolaires seront terminées pour toutes les académies. Alors que la réforme des retraites arrivera au Sénat, une nouvelle journée de grève et de mobilisation le 7 mars est prévue. Les modalités devraient être précisées le samedi 11 février à l'occasion d'une conférence de presse à la Bourse du travail de Paris. "On essaie d'avoir des dates qui correspondent à des événements forts", a expliqué sur franceinfo Cyril Chabanier, président du syndicat de salariés CFTC.

Mercredi 8 mars : "une initiative particulière" et la question d'une grève reconductible

Yvan Ricordeau, secrétaire national CFDT, a annoncé que les syndicats préparaient une "initiative particulière le 8 mars, en lien avec la journée internationale des droits des femmes". L'occasion pour les syndicats de parler des situations spécifiques des femmes et de l'impact de cette réforme des retraites sur elles. Les contours n'ont pour l'instant pas été dévoilés.

La question de la grève reconductible commence aussi à se poser de manière plus pressante pour certains syndicats. Tandis que le gouvernement ne bouge pas sur les mesures de sa réforme, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, envisage de "monter d'un cran" avec des "grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, et reconductibles". "Il faudra d'autres manifs mais pour nous, c'est clair, la suite ce sera la grève reconductible, autour du 8 mars", a abondé Simon Duteil, co-délegué général du syndicat Solidaires.

Mardi 7 février, le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, a lui aussi appelé à "augmenter le niveau de mobilisation". Les syndicats de la SNCF doivent se réunir pour étudier le plan d'action dicté par les confédérations "et éventuellement en faire un peu plus".

Mais la grève reconductible ne fait pas l'unanimité. La suite du mouvement dépendra en partie du nombre de manifestants mobilisés samedi 11 février.