Montpellier danse festival du 20 juin au 4 juillet 2023

Depuis sa création, Montpellier Danse a accompagné les quêtes, impulsé les tournants, questionné les tendances esthétiques du mouvement chorégraphique.

« Ainsi, de gestes en gestes, et de créations en créations, se constitue la mémoire d’une danse qui se redéfinit à chaque œuvre nouvelle. » Agnès Izrine, rédactrice en chef du magazine Danser et fondatrice de dansercanalhistorique.fr

La 43è édition du festival ouvre ses scènes à de multiples artistes parce que le spectacle vivant est ce qui fait danser le monde.

Montpellier Danse 2022 - Luca ianelli

Pour un festival comme Montpellier Danse, qui a écrit des pages entières de l’histoire de la danse tout en défendant constamment la création, la question de l’équilibre entre nouvelles pièces et reprises est d’actualité.

Vous pourrez découvrir des chorégraphes venus des quatre coins du globe à travers des spectacles toujours aussi envoûtants.

►►► En voici quelques-uns :

► ANGELIN PRELJOCAJ ANNONCIATION - NOCES / CRÉATION

C’est avec une création mondiale qu’Angelin Preljocaj revient à Montpellier Danse, et une fois encore, avec une pièce qui s’annonce majeure… Dans le même programme, deux pièces importantes du répertoire de Preljocaj, Noces et Annonciation, permettent de mieux comprendre ce qui évolue dans l’itinéraire artistique du chorégraphe, et ce qui, au contraire, fait partie de ses fondamentaux.

► MATHILDE MONNIER BLACK LIGHTS / CREATION

Le parcours de Mathilde Monnier, qui a plus d’une fois croisé Montpellier Danse, a révélé une danse contemporaine multiple tutoyant le théâtre et tout autant la musique et la performance.

► NADIA BEUGRÉ PROPHÉTIQUE (ON EST DÉJÀ NÉ.ES) / CREATION

Cette nouvelle création de Nadia Beugré, Prophétique (on est déjà né.es) s’est développée dans le cadre d’un cycle de travail au long cours mené à Abidjan. Désireuse de prendre le pouls de la ville où elle est née et a grandi, d’y déceler des forces vives, la danseuse et chorégraphe ivoirienne – installée en France depuis une dizaine d’années – a exploré en particulier la communauté transgenre locale.

► DAVID WAMPACH ALGERIA ALEGRIA

Remarquable à la fois par sa graphie, sa sonorité et sa force signifiante, ALGERIA ALEGRIA, titre de la nouvelle création de David Wampach, frappe comme une évidence. S’y inscrit d’abord l’empreinte de ce pays, l’Algérie, auquel le chorégraphe est rattaché de par ses origines. Loin du projet autobiographique, il préfère aller creuser dans l’inconnu, se nourrir de rencontres et de recherches sur des rituels de danse au Maghreb avec la chanteuse et performeuse Dalila Khatir, proche collaboratrice depuis plusieurs années.

